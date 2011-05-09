مداحان چهارمحال و بختیاری شناسنامه دار می شوند

حمید رضا توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: کانون مداحان استان در نظر دارد به منظور شناسایی و شناسنامه دار کردن مداحان استان نسبت به ساماندهی و برنامه ریزی مناسب آخرین فراخوان مداحان را برگزار کند.

وی بیان داشت: مداحان می توانند با مراجعه به ادارات تبلیغات اسلامی در شهرستانهای شهرکرد، بروجن، لردگان، فارسان، اردل و کوهرنگ فرم شناسایی مربوطه را تکمیل کنند.

رئیس کانون مداحان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: مداحان می توانند با به همراه داشتن یک عدد پوشه سبز فنردار، دو قطعه عکس، فتوکپی شناسنامه، کارت ملی و مدرک تحصیلی روز‌های یک شنبه و سه شنبه به ادارات تبلیغات اسلامی مراجعه کنند.

وی همچنین بیان کرد: ثبت نام از متقاضیان از 18 اردیبهشت لغایت سوم خرداد ماه انجام می شود.

در راستای اطلاع رسانی بهتر این فراخوان تعداد سه هزار پوستر در سطح استان چهارمحال و بختیاری توزیع شده است.