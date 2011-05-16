محمدرضا صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه هر کشوری برای آینده خود چشم‌اندازی دارد، افزود: این کشورها برای آنکه با آن چشم‌انداز برسند به یک نقشه راه نیاز دارند.

نماینده نهبندان و سربیشه با یادآوری اینکه مقام معظم رهبری سال جاری را سال جهاد اقتصادی اعلام کرده‌اند گفت: نقشه علمی کشور باید براساس اهدافی باشد که مقام معظم رهبری تعیین‌ می کنند.

عضو کمیسیون عمران، یادآور شد: برای کشور ایران نیز یک نقشه راه نیازمندیم و از آنجا که سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله به عنوان یک هدف نهایی در نظر گرفته شده است، بنابراین باید برای رسیدن به آن هدف، ابزار و وسایل لازم را تعریف کنیم.

نماینده نهبندان و سربیشه با اشاره به تهیه نقشه علمی کشور از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی مرکب از افراد متخصص و دارای علم است و بی‌شک در تهیه نقشه علمی، از تمام توان علمی دانشمندان استفاده شده است.

وی با تأکید بر اینکه تهیه نقشه راه به تنهایی کفایت نمی‌کند گفت: لازم است تمام دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در تحقق این نقشه نهایت تلاش خود را به کار گیرند.

صابری با انتقاد از انتشار آمارهای غلط و غیرواقعی در حوزه اهداف علمی کشور، گفت: اگر بنا داریم در آینده به اهداف تعیین شده در زمانهای مقرر دست پیدا کنیم، باید براساس واقعیت‌ها گام برداریم. انتشار آمارهای غلط شاید بتواند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد اما در آینده نزدیک ثابت خواهد کرد که موفقیت چندانی به دست نیاورده‌ایم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره بر این نکته دولت و مجلس باید در جهت تحقق اهداف علمی کشور تعامل مشترکی داشته باشند، گفت: دولت و مجلس باید بر اساس نیازها تعامل و همکاری داشته باشند.