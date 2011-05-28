اقتدار ایران اسلامی مرهون اندیشه ولایت فقیه است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد بزرگداشت ارتحال امام در مازندران افزود: هرگونه اقتدار و اعتبار در این کشور مرهون عظمت شخصیت امام راحل ( ره ) است.
وی با اشاره به اینکه مهم ترین آرمان بنیانگذار انقلاب تاکید بر حفظ اصول انقلاب اسلامی بوده است، افزود: تجربه نشان داده که هرگاه از اصول و معیارهای امام و انقلاب فاصله گرفته شد، برای مانورهای سیاسی فرهنگی دشمن فضا فراهم شده است.
ابراهیمی با بیان اینکه مشروعیت قانون اساسی در گرو تایید ولایت فقیه است، تصریح کرد: هیچ جریانی در نظام مقدس اسلامی مهم تر و واجب تر از اصل ولایت فقیه و پیروی از آن نیست،
وی با ذکر اینکه هرگونه انحراف از ولایت انسان را در مسیر گمراهی قرار می دهد، تاکید کرد: امروز بهترین شاخص برای ارزیابی افراد و جریان های سیاسی، خط امام ( ره ) و رهبری انقلاب است.
رئیس ستاد بزرگداشت سالگرد حضرت امام خمینی ( ره ) در مازندران از اقبال مضاعف جوانان به زیارت مرقد مطهر امام ( ره ) و شناخت آموزه های معظم له اظهار خشنودی کرد و گفت: این وظیفه مدیران است که با ایجاد فضایی برای طرح گفتمان امام و رهبری، جوانان و نوجوانان را در برابر هجمه های فرهنگی دشمنان بیمه کنیم.
ابراهیمی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین جلوه ها و آموزه های حضرت زهرا (س) ولایتمداری است، ابراز داشت: از صفات بارز بی بی دو عالم، نقشی است که در استقرار حکومت اسلامی داشته اند.
وی ۱۴ خرداد را فرصتی مناسب برای تجدید میثاق با آرمان های امام راحل دانست و اظهار داشت: در تمامی سال های پس از انقلاب به مدد رهنمودهای ولایت فقیه بود که از تمامی فشارها و تحریم های سیاسی و اقتصادی دشمنان سربلند بیرون آمدیم.
معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با بیان اینکه امروز در دولتی کار می کنیم که ولایی ست، افزود: ماموریت اصلی این دولت پیاده کردن منویات رهبر انقلاب است.
ساری - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران، اقتدار امروز ایران اسلامی در صحنه های بین المللی را مرهون اندیشه ناب ولی فقیه زمان دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد بزرگداشت ارتحال امام در مازندران افزود: هرگونه اقتدار و اعتبار در این کشور مرهون عظمت شخصیت امام راحل ( ره ) است.
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