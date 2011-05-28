اقتدار ایران اسلامی مرهون اندیشه ولایت فقیه است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد بزرگداشت ارتحال امام در مازندران افزود: هرگونه اقتدار و اعتبار در این کشور مرهون عظمت شخصیت امام راحل ( ره ) است.



وی با اشاره به اینکه مهم ترین آرمان بنیانگذار انقلاب تاکید بر حفظ اصول انقلاب اسلامی بوده است، افزود: تجربه نشان داده که هرگاه از اصول و معیارهای امام و انقلاب فاصله گرفته شد، برای مانورهای سیاسی فرهنگی دشمن فضا فراهم شده است.



ابراهیمی با بیان اینکه مشروعیت قانون اساسی در گرو تایید ولایت فقیه است، تصریح کرد: هیچ جریانی در نظام مقدس اسلامی مهم تر و واجب تر از اصل ولایت فقیه و پیروی از آن نیست،



وی با ذکر اینکه هرگونه انحراف از ولایت انسان را در مسیر گمراهی قرار می دهد، تاکید کرد: امروز بهترین شاخص برای ارزیابی افراد و جریان های سیاسی، خط امام ( ره ) و رهبری انقلاب است.



رئیس ستاد بزرگداشت سالگرد حضرت امام خمینی ( ره ) در مازندران از اقبال مضاعف جوانان به زیارت مرقد مطهر امام ( ره ) و شناخت آموزه های معظم له اظهار خشنودی کرد و گفت: این وظیفه مدیران است که با ایجاد فضایی برای طرح گفتمان امام و رهبری، جوانان و نوجوانان را در برابر هجمه های فرهنگی دشمنان بیمه کنیم.



ابراهیمی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین جلوه ها و آموزه های حضرت زهرا (س) ولایتمداری است، ابراز داشت: از صفات بارز بی بی دو عالم، نقشی است که در استقرار حکومت اسلامی داشته اند.



وی ۱۴ خرداد را فرصتی مناسب برای تجدید میثاق با آرمان های امام راحل دانست و اظهار داشت: در تمامی سال های پس از انقلاب به مدد رهنمودهای ولایت فقیه بود که از تمامی فشارها و تحریم های سیاسی و اقتصادی دشمنان سربلند بیرون آمدیم.



معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با بیان اینکه امروز در دولتی کار می کنیم که ولایی ست، افزود: ماموریت اصلی این دولت پیاده کردن منویات رهبر انقلاب است.