اختصاص 18 میلیارد ریال اعتبار برای فعالیتهای فرهنگی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری گفت: اعتباری بالغ بر 18 میلیارد و 206 میلیون ریال در قالب تفاهم‌نامه‌ای بین معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی در جهت ارتقای شاخص‌های فرهنگی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: معاونت امور فرهنگی در جهت حمایت از فعالیت‌های فرهنگی در استان و ایجاد زمینه همکاری‌های مشترک به منظور توسعه و گسترش فعالیت‌های فرهنگی در سطح استان آذربایجان شرقی تعهداتی را تقبل کرده است.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد ادامه داد: این معاونت مبلغ 435 میلیون ریال برای حمایت از تازه‌های کتاب، مبلغ 5000 میلیون ریال برای حمایت از برگزاری نمایشگاه کتاب یاد یار مهربان، مبلغ 5676 میلیون ریال برای اهدای کتاب، مبلغ 850 میلیون ریال برای حمایت از برگزاری نمایشگاه کتاب استانی، مبلغ 650 ریال برای حمایت از اختصاص یارانه کتاب در نمایشگاه کتاب استان، مبلغ 500 میلیون ریال برای حمایت از کارت الکترونیکی خرید کتاب وی‍‍‍‍ژه اهالی فرهنگ، مبلغ 800 میلیون ریال برای حمایت از خرید کتاب از ناشران استان و مبلغ 50 میلیون ریال برای حمایت از بررسی و نظارت بر کتاب و چاپخانه‌ها اختصاص داده است.

به گفته دری همچنین 30 میلیون ریال برای کمک به برگزاری کارگاه آموزشی فعالان چاپ استان، 600 میلیون ریال برای حمایت از کتب ارزشمند، 180 میلیون ریال برای حمایت از چاپ و انتشار 6 عنوات کتاب شعر استان ( شعرای قرن حاضر)، 300 میلیون ریال برای حمایت از تألیف کتاب داستان جنگ اول و دوم ایران و روس، 500 میلیون ریال برای حمایت از چاپ و تدوین اطلس جامع استان، 200 میلیون ریال برای حمایت از انجمن های شعر و ادب استان از طریق بنیاد و ادبیات داستانی، 95 میلیون ریال برای توزیع کتاب ماه و کتاب هفته، 100 میلیون ریال برای حمایت از برگزاری مسابقات کتابخوانی همزمان با نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، 70 میلیون ریال برای حمایت از تشکیل انجمن شعر آئینی و 200 میلیون ریال برای حمایت از برگزاری همایش بزرگداشت حجت الاسلام نیر تبریزی در نظر گرفته شده است.

وی گفت: اختصاص 500 میلیون ریال برای حمایت از برگزاری کنگره بین‌المللی استاد شهریار، 100 میلیون ریال برای حمایت از برگزاری همایش انتخاب کتاب های برگزیده استانی، 200 میلیون ریال برای حمایت از ایجاد دبیرخانه دائمی گرامیداشت هفته کتاب و برگزاری هفته کتاب، 200 میلیون ریال برای حمایت از برگزاری همایش بزرگداشت عابد تبریزی، 100 میلیون ریال برای حمایت از برنامه‌های فرهنگی در قالب جشنواره امام رضا(ع) (سفرنامه نویسی)، 700 میلیون ریال برای حمایت از بخش فرهنگی طرح ملی معرفی مفاخر آذربایجان نماد عزت و سربلندی ایران اسلامی، 100 میلیون ریال برای حمایت از برگزاری بخش استانی جشنواره بین المللی شعر فجر و 70 میلیون ریال برای حمایت از برگزاری نشست‌های نقد کتاب از دیگر اعتبارات اختصاص یافته برای انجام فعالیت‌های فرهنگی استان آذربایجان شرقی است.