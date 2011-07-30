مدارس تخصصی تربیت بدنی در اردبیل راه اندازی می شود

کلام‌الله صفری در دیدار با مسئولان و مربیان تربیت بدنی مدارس استان اردبیل اظهار داشت: در سال گذشته مدارس تربیت بدنی در دو ناحیه آموزش و پرورش اردبیل و منطقه مشگین‌ شهر، تاسیس شد و ‌امسال در مابقی مناطق آموزش و پرورش استان این مدارس راه اندازی می شود.

وی از توسعه هنرستانهای تربیت‌بدنی در سطح استان خبر داد و عنوان کرد: برای اجرایی شدن این طرحها چمن مصنوعی در بیشتر مجموعه‌های ورزشی مدارس نصب شد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان اجرای طرح اجباری شدن ورزش پایه در مدارس ابتدایی را موثر دانست و افزود: با این روش استعداد‌های دانش آموزان به راحتی شناسایی شده و موفقیت های آنها را در آینده تضمین می کند.

به گفته این مسئول با اجرای این طرحها انگیزه اولیا، مدیران و ‌مربیان ورزش مضاعف شده و ما به سمت توسعه ورزش قهرمانی و همگانی حرکت می‌کنیم.

صفری با اشاره به اجباری شدن رشته ژیمناستیک و طناب‌زنی در مدارس اظهار داشت: با ابلاغ دستور‌العمل اجرایی این طرح، قرار است دانش‌آموزان در 12 تا 15 جلسه آموزش ژیمناستیک ببینند.

وی این رشته را پر تحرک، نشاط ‌آفرین و دارای حرکات مفید برای سلامت جسم و روح معرفی کرد و افزود:‌ در این استان بدون داشتن دغدغه و مشکل نیروی انسانی با بهره‌گیری از دبیران متخصص این طرح اجرا می شود.

ایجاد مدارس قرآنی در کنار مدارس تربیت بدنی

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان اردبیل تصریح کرد:‌ در کنار مدارس تخصصی ورزش مدارس قرآنی نیز ایجاد می شود تا از این ظرفیت به صورت متقابل در توسعه ورزش و مبانی قرآنی و اخلاقی استفاده شود.

صفری در پایان عجین شدن اخلاق و قرآن را به عنوان شاخصه اصلی تربیت با امر ورزش دانست و اضافه کرد: ورزشی بر روی سلامتی انسان تاثیرگذار است که با تکیه بر قرآن، عترت و معنویت باشد.