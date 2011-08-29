وداع اسطوره با ورزشگاه تختی خرم آباد/ مرور 3 دهه افتخارآفرینی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم خاکسپاری و تشییع استاد ناصر میرزایی ساعت 9 صبح فردا سه شنبه از محل ورزشگاه تختی خرم آباد با حضور مسئولان استانی و ملی آغاز می شود.

بنابر این گزارش در مراسم تشییع پیکر استاد ناصر میرزایی که شاگردان وی نیز حضور خواهند داشت آخرین حضور ناصر میرزایی در ورزشگاه تختی خرم آباد که یادآور خاطرات دوران مربیگری این پیشکسوت فوتبال لرستان است رقم خواهد خورد.

مراسم تشییع این ورزشکار با اخلاق لرستان به سمت قبرستان صالحین خرم آباد ادامه خواهد یافت و در نهایت پیکر ناصر میرزایی در قطعه نام آوران استان آرام خواهد گرفت.

همچنین مراسم ختم استاد ناصر میرزایی عصر روز سه شنبه از ساعت 5.5 تا 7 در حسینیه حبیب ابن مظاهر خرم آباد برگزار خواهد شد.

بنابر این گزارش، ساعت 3:50 دقیقه بامداد امروز دوشنبه 7 شهریور 1390، استاد ناصر میرزایی اسطوره محبوب فوتبال لرستان پس از حدود 3 سال و 5 ماه تحمل رنج و بیماری به دیار باقی شتافت.

ناصر میرزایی متولد یکم فروردین 1333 در خرم آباد است که بازی فوتبال را از تیمهای محلی خرم آباد شرورع کرد و در سال 1353 به همراه تیم جوانان لرستان در اولین حضور رسمی خود عنوان نایب قهرمانی کشور را از آن خود کرد.

میرزایی در سالهای 53 تا 56 با حضور در تیم تراکتورسازی تبریز در لیگ تخت جمشید حضور داشت و در سال 55 به همراه این تیم موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی در جام حذفی شد.

وی همچنین در سال 57 در تیم ماشین سازی تبریز مشغول به فعالیت بود و در ادامه موفقیتهای خود در سال 58 به همراه تیم منتخب لرستان به مقام سوم کشور در تهران دست یافت و تیم لرستان به عنوان نماینده ایران به جام آقاخان بنگلادش اعزام شد.

ناصر میرزایی در فاصله سالهای 59 تا 66 در تیم های فوتبال بوتان، هما، پیام و راه‌آهن تهران توپ زد و در نهایت بازی در مستطیل سبز را در سال 1367 به عنوان عضو منتخب لرستان در لیگ قدس به پایان رساند.

وی پس از آن در کسوت مربیگری در سالهای 68 تا 86 در کنار تیمهای مختلفی خیبر، پیام و فجر خرم‌آباد، مدارس فوتبال تهران، تربیت خرم‌آباد و افلاک خرم‌آباد به فعالیت پرداخت و شاگردان زیادی را به جامعه فوتبال ایران تقدیم کرد.

ناصر میرزایی در فروردین ماه سال 1387 دچار عارضه مغزی شد و برای همیشه از میادین فوتبال دور شد تا این اسطوره ورزش لرستان در اوج انزوا و تنهایی سالهای بیماری اش را در کنج خانه طی کند.

ناصر میرزای از سالهای 1357 تا 1360 به طور مستمر به اردوی تیم ملی دعوت شد و در بازیهای مقدماتی جام جهانی 1978 آرژانتین نیز حضور داشت. این ورزشکار کهنه کار لرستانی همچنین در فاصله سالهای 1356 تا 1359 در کنار تیم ملی امید جمهوری اسلامی ایران به افتخارآفرینی برای کشورمان پرداخت. وی همچنین در سال 1382 موفق به اخذ مدرک مربی‌گری درجه A آسیا شد.

ابراهیم میرزاپور، بیژن کوشکی، حمید فتحی، بهنام بیرانوند، مهرداد خادمی و اصغر کرم‌الهی از جمله شاگردان ناصر میرزایی مربی پیشکسوت لرستانی هستند.