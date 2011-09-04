مهدی فرجی، مدیر شبکه یک در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه پارسال وعده تولید مجموعه "اقبال لاهوری" را دادید، ولی چرا هنوز اتفاقی نیفتاده است؟ از سوی دیگر بعد از مجموعههای "کلاه پهلوی" و "شوق پرواز" چه پروژههایی در دست تولید دارید، به خبرنگار مهر گفت: در تولید مجموعههای فاخر و الف ویژه تغییراتی به وجود آمده است.
وی در ادامه افزود: بر مبنای این تغییرات ایجاد شده، کمیتههای مختلف آثار فاخر الف ویژه را مورد بررسی و کارشناسی قرار دادند. در واقع میتوانم بگویم کارهای علمی روی تولید چنین پروژههایی صورت گرفته است.
مدیر شبکه یک خاطرنشان ساخت: این کار علمی به این جهت انجام شده که چه پروژهای با چه اولویتهایی در دستور کار تولیدات الف ویژه قرار بگیرد. بنابراین تغییراتی در برخی پروژهها و تولید آنها به وجود آمده است.
فرجی ادامه داد: تقریبا میتوان گفت تعداد زیادی از موضوعها برای تولیدات الف ویژه مشخص شدهاند و معاونت سیما به زودی عناوین آثار فاخر را اعلام میکند.
وی در پاسخ به این سئوال که در تولیدات فاخر چه موضوعهایی در اولویت قرار گرفتهاند، افزود: قرار است آثار فاخر در حوزههای مختلف همچون دفاع مقدس، تاریخ اسلام، تاریخ ایران، تاریخ ادیان و سریالهایی با مضامین دینی باشد. این نوع آثار در دستور تولیدات فاخر است.
از جمعه 11 شهریور ماه پخش مجموعه تلویزیونی "شوق پرواز" با موضوع شهید بابایی به کارگردانی یدالله صمدی، تهیهکنندگی جواد نوروزبیگی و بازیگری شهاب حسینی، اکبر عبدی، کوروش تهامی، ستاره اسکندری، افسانه بایگان، الهام حمیدی و ... بازی کردند.
مجموعه تلویزیونی "کلاه پهلوی" به تهیهکنندگی محمدرضا تختکشیان و کارگردانی ضیاءالدین دری در نوبت پخش از شبکه یک قرار دارد.
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