حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدرضا احمدی بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: مراسم پنجاه و دومین سالکرد ارتحال ملکوتی عالم ربانی آیت الله العظمی بروجردی(ره) سه شنبه 14شوال 1432 برابر با 22 شهریور1390 برگزار خواهد شد.



وی افزود: این مراسم روز سه شنبه 22 شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم با حضور مراجع عظام تقلید، شخصیت‌های برجسته، اعضای شورای عالی حوزه، اعضای جامعه مدرسین، مردم شریف و متدین قم برگزار می‌شود.



احمدی بروجردی اظهار داشت: در این مراسم "محمدرضا خرمیان" از قاریان بین المللی کشورمان به تلاوت آیاتی از قرآن می‌پردازد و آقای عاصی از مداحان برجسته استان مداحی خواهد کرد.



وی با اشاره به سخنران این مراسم تصریح کرد: آیت الله رضا استادی سخنران این مراسم خواهد بود.



وی با بیان اینکه تبلیغات محیطی نیز برای برگزاری این بزرگداشت انجام شده است گفت: این مراسم از سوی بیت این مرجع تقلید و با همکاری آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) برگزار خواهد شد.



همچنین مسئول کتابخانه آیت الله العظمی برجرودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مقام والای این مرجع تقلید گفت: ساخت مسجد اعظم و کتابخانه حضرت آیت‌الله بروجردی(ره) از جمله آثار ماندگار این مرجع فقید به شمار می رود.



اسماعیل راهنورد اضافه کرد: کتابخانه آیت الله العظمی بروجردی دارای چهار هزار عضو است و حدود 100 هزار جلد کتاب در حوزه‌های مختلف علوم به خصوص علوم انسانی و اسلامی در آن نگهداری می‌شود.



آیت‌الله بروجردی در آخرین روزهای ماه صفر سال 1292هـ . ق، در خانه­ای از خاندان طباطبایی، در شهر تاریخی بروجرد، چشم به جهان گشود.



وی در هفت سالگی وارد مکتب خانه شد و بعد از ورود به حوزه از مرحوم آخوند خراسانی، آیت‌الله شیخ الشریعه اصفهانی و سید ابوالقاسم دهکردی اجازه اجتهاد داشت، همچنین از علمای طراز اول همچون آیت‌الله آخوند ملا محمدکاظم خراسانی، آیت الله شیخ فتح الله نمازی شیرازی، (معروف به شریعت اصفهانی)، آیت الله شیخ محمدتقی اصفهانی (معروف به آقا نجفی)، آیت الله سید ابوالقاسم دهکردی اصفهانی، مرحوم علامه شیخ آقابزرگ تهرانی و مرحوم علم الهدی ملایری اجازه روایی گرفت.



مسجد اعظم قم، مدرسه نجف، مدرسه کربلا، مسجد بغداد، بیمارستان نجف، مدرسه بقعه کربلا، مدرسه کرمانشاه، مسجد بزرگ ایرانشهر، مسجد بزرگ و زیبای طرابلس لبنان، مدرسه و مسجد درود، چهار مسجد بزرگ در آفریقا، مسجد و مرکز اسلامی هامبورگ آلمان، کتابخانه مسجد اعظم و کتابخانه مدرسه جدید الاحداث قم از جمله آثار ماندگار این مرجع فقید است که طبق سنوات قمری 52 سال از ارتحال آن مرحوم می‌گذرد.



