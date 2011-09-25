دانشگاه هتلداری و گردشگری قشم با استانداردهای آموزشی دنیا همگام است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا موسوی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: دانشگاه مدیترانه شرقی از دانشگاههای مورد تایید سازمان جهانی جهانگردی و دارای استانداردهای آموزشی EDEXEL و TEDQUAL است.

وی افزود: با توجه به توسعه گردشگری قشم با رویکرد اقتصادی برای جزیره، هدف از انتخاب این منطقه برای راه اندازی دانشگاه هتلداری و گردشگری، وجود طرح شهرک دانش در منطقه ای به وسعت100 هکتار است.

موسوی با تاکید بر تبدیل قشم به عنوان قطب علمی، آموزشی صنعت گردشگری در کشور ادامه داد: پرورش نیروهای متخصص که پاسخگوی اهداف بلند مدت صنعت هتلداری و گردشگری کشور باشند و همچنین ارتقاء سطح علمی این نیروها از طریق دوره های کوتاه و بلند مدت از سایر اهداف راه اندازی این دانشگاه است.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم یادآور شد: با فعالیت این دانشگاه، بستر مناسب برای جذب دانشجویان خارجی ایجاد خواهد شد و با فعالیت نیروهای متخصص در این صنعت که مقیم خارج از کشور هستند، کاستی های بخش آموزشی مدرن در سطح جهانی برای صنعت گردشگری رفع خواهد شد.

موسوی ادامه داد: دانشجویان از طریق آزمون ورودی جذب شده و دوره های دانشگاهی در سطح کاردانی شامل رشته های مدیریت هتلداری و گردشگری و مقطع کارشناسی در رشته های مدیریت هتلداری و گردشگری و مدیریت تفریحات و باشگاه ورزشی خواهد بود که برنامه های سطح کارشناسی ارشد در چشم انداز آموزشی این دانشگاه قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم زمانبندی هر دوره کاردانی را دو ساله و کارشناسی را چهار ساله ذکر کرد و افزود: هزینه های تحصیلی در این دانشگاه براساس تعرفه ونظارت بخش دانشگاههای بین المللی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری خواهد بود.

موسوی عنوان کرد: در این دانشگاه علاوه بر فعالیت استادان ایرانی که مسلط به زبان انگلیسی هستند، در صدد جذب استادان متخصص ایرانی مقیم خارج از کشور هستیم و استادان خارجی نیز با رعایت موازین جمهوری اسلامی ایران می توانند در این فضای آموزشی تدریس کنند.

وی در خصوص همگام بودن استانداردهای این دانشگاه با دانشگاههای سراسر دنیا گفت: با توجه به سطح بالای علمی در این دانشگاه که براساس استانداردهای آموزشی جهانی TEDQUAL است، امکان ادامه تحصیل فارغ التحصیلان آن در سراسر دنیا وجود خواهد داشت.