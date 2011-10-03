به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، همایش بزرگداشت آخوند خراسانى، 20 آذرماه امسال در شهر قم برگزار مى‌شود و سه پیش ‌نشست قبل از برگزارى همایش، در شهرهاى تهران، اصفهان و مشهد خواهد داشت.

شناسنامه آخوند خراسانى در دو جلد و شرح حال شاگردان ایشان در یک جلد، نامه‌ها و بیانیه‌هاى آخوند خراسانى که براى آن تمام اسناد و تصاویر مربوط را جمع‌آورىشده و در این همایش عرضه خواهد شد.

مرحوم آخوند یکى از مفاخر بزرگ ایران و اسلام است که مى‌توان او را یکى از رهبران بلامنازع جنبش مشروطه‌خواهى مردم ایران دانست. تاریخ تولد آخوند خراسانى 1255 هجری قمری و وفات وی 1329 مطابق با1290 شمسى است و کنگره آخوند که قرار است برگزار شود، صدمین سالگرد رحلت وی محسوب مى‌شود.



