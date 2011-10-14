دیدار مهمانپرست با رئیس پارلمان تاتارستان/ رئیس جمهور تاتارستان به تهران می آید

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به روسیه، "رامین مهمانپرست" که در راس یک هیئت مطبوعاتی به این کشور سفر کرده، امروز جمعه ضمن سفر به جمهوری تاتارستان با "فرید محمدشین" رئیس پارلمان این منطقه دیدار کرد.

در این دیدار دو طرف بر ارتباط و بهبود روابط ایران و تاتارستان تاکید کردند.

همچنین رئیس پارلمان تاتارستان در گزارشی فعالیتهای پارلمان آن را تشریح کرد و گفت : پارلمان این جمهوری 100 نماینده دارد که 13 نفر از آنان زن هستند.

وی همچنین به تاریخ و تمدن ارزشمند ایران اشاره کرد و از عزم مسئولان تاتارستان برای توسعه روابط با ایران خبر داد.

مهمانپرست ضمن ابراز خرسندی از سفر برنامه ریزی شده ماه دسامبر رئیس جمهوری تاتارستان به ایران گفت که جمهوری اسلامی و جمهوری تاتارستان زمینه های خوبی برای توسعه همکاری ها و مراودات دارند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ادامه تصریح کرد: تحولات مهمی در جهان در حال تکوین هستند که تقویت روابط و همکاری میان کشورهای دوست را ضروری می کند و باید از ظرفیتهای فراوان موجود در ایران و روسیه و تاتارستان برای افزایش همکاری ها بهره لازم را برد که این امر سبب افزایش مشارکت و همراهی مردم برای انجام پروژه های مشترک می شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به نقش رسانه ها در رابطه با شناساندن ظرفیتهای موجود در دو طرف اشاره کرد و گفت : این نقش بسیار مهم است و به دلیل بود که رسانه ها در سفر به قازان همراه ما بودند.

وی در پایان، تقویت و توسعه همکاری های دانشگاهی و رسانه ای را سبب افزایش تبادلات و همکاری ها دانست و ضمن ابراز خرسندی از سفرآتی رئیس جمهوری تارتارستان به ایران بر همکاری های پارلمانی بین دو کشور تاکید و از رئیس پارلمان تارتارستان نیز دعوت کرد به ایران سفر کند.

خبرنگار اعزامی مهر گزارش داد که هم اکنون مهمانپرست سر گرم دیدار و گفتگو با خانه مطبوعات جمهوری تاتارستان (تات مدیا) و اعضای آن است که این نهاد متولی اصلی انتشار و توزیع و نظارت بر مطبوعات است.