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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۵

شعبان زاده به مهر خبر داد:

تیم پزشکی 16 نفره از بوشهر به سومالی اعزام می شود

تیم پزشکی 16 نفره از بوشهر به سومالی اعزام می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر از اعزام یک تیم پزشکی 16 نفره از استان به کشور سومالی تا دو ماه آینده خبر داد.

عبدالکریم شعبان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مردم استان بوشهر 750 میلیون ریال به جمعیت هلال احمر تحویل داده اند و فردی خیرهم 15 تن برنج به مردم این کشور آفریقایی کمک کرده است.

وی از ایجاد شعبه هلال احمر در دیلم و جم خبر داد و اظهارداشت: جمعیت هلال احمر اکنون هفت شعبه دارد و به زودی دیلم و جم نیز صاحب شعبه این جمعیت می شوند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر گفت: با توجه به شرایط ویژه جزیره خارگ از استانداری خواسته ایم با ایجاد شعبه هلال احمر در این جزیره نیزموافقت شود.

شعبان زاده با اشاره به وجود سه پایگاه امداد و نجات جاده ای هلال احمر در دیلم، دالکی، شیرینو و گناوه افزود: ساخت چهار پایگاه امداد و نجات جاده ای، یک پایگاه امداد ونجات کوهستانی در خاییز تنگستان و سه پایگاه امداد و نجات ساحلی بوشهر گناوه و کنگان در دستور کار داریم.

کد مطلب 1432519

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