تیم پزشکی 16 نفره از بوشهر به سومالی اعزام می شود

عبدالکریم شعبان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مردم استان بوشهر 750 میلیون ریال به جمعیت هلال احمر تحویل داده اند و فردی خیرهم 15 تن برنج به مردم این کشور آفریقایی کمک کرده است.
وی از ایجاد شعبه هلال احمر در دیلم و جم خبر داد و اظهارداشت: جمعیت هلال احمر اکنون هفت شعبه دارد و به زودی دیلم و جم نیز صاحب شعبه این جمعیت می شوند.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر گفت: با توجه به شرایط ویژه جزیره خارگ از استانداری خواسته ایم با ایجاد شعبه هلال احمر در این جزیره نیزموافقت شود.
شعبان زاده با اشاره به وجود سه پایگاه امداد و نجات جاده ای هلال احمر در دیلم، دالکی، شیرینو و گناوه افزود: ساخت چهار پایگاه امداد و نجات جاده ای، یک پایگاه امداد ونجات کوهستانی در خاییز تنگستان و سه پایگاه امداد و نجات ساحلی بوشهر گناوه و کنگان در دستور کار داریم.
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