تیم پزشکی 16 نفره از بوشهر به سومالی اعزام می شود

عبدالکریم شعبان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مردم استان بوشهر 750 میلیون ریال به جمعیت هلال احمر تحویل داده اند و فردی خیرهم 15 تن برنج به مردم این کشور آفریقایی کمک کرده است .

وی از ایجاد شعبه هلال احمر در دیلم و جم خبر داد و اظهارداشت: جمعیت هلال احمر اکنون هفت شعبه دارد و به زودی دیلم و جم نیز صاحب شعبه این جمعیت می شوند .

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر گفت: با توجه به شرایط ویژه جزیره خارگ از استانداری خواسته ایم با ایجاد شعبه هلال احمر در این جزیره نیزموافقت شود .