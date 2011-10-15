به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد اسماعیل مطلق روز شنبه در نشست خبری هفته ملی سلامت زنان با اشاره به اینکه بسته سلامت زنان بزودی اجرایی می شود، اظهار داشت: امسال بسته خدمتی سلامت یائسگی زنان 40 تا 60 سال در دانشگاه های علوم پزشکی کشور اجرایی می شود.

وی افزود: بیش از 150 هزار رابط بهداشتی در کشور آموزشهای این بسته خدمتی را فرا می گیرند که بیش از 80 درصد این رابطان را زنان تشکیل می دهند.

مدیرکل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت، محدود کردن نمک در تغذیه جامعه و انجام فعالیتهای فیزیکی زنان را از برنامه مهم این وزارتخانه برشمرد و تصریح کرد: با محدودکردن نمک در سبد غذایی مردم می توان بار بیماریهای مختلف را تا 4 درصد کاهش داد.