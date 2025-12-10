هشدار قرمز برای یک استان؛ ورود موج گسترده برف و باران به ۲۲ استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری کارشناس سازمان هواشناسی کشور با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (چهارشنبه، ۱۹ آذر) بخشهای وسیعی از نیمه غربی کشور با شرایط ناپایدار و ناآرام جوی مواجه است و فعالیت سامانه بارشی در گسترهای قابل توجه ادامه دارد.
وی افزود: بر اساس آخرین اطلاعات نقشههای هواشناسی، هماکنون در استانهای کرمانشاه، قزوین، همدان، تهران، قم، ایلام، خرمآباد، شهرکرد، اهواز، زنجان، اراک و سنندج تحت تأثیر بارشهای مستمر قرار دارند و شدت بارشها در برخی از این مناطق قابل ملاحظه است.
اصغری بیان کرد: استان ایلام همچنان در صدر میزان بارشها قرار دارد؛ با این حال بهدلیل تداوم بارندگی، اعلام رقم نهایی مجموع بارشها در این مرحله امکانپذیر نیست. همچنین در سقز، سردشت و تکاب نیز بارشهای بهصورت برف است، و علاوه بر این مناطق، استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کهگیلویه و بویراحمد، اردبیل، گیلان، البرز، مازندران، غرب و جنوب استان اصفهان و شمالغرب فارس نیز با بارشهای قابل توجه مواجه هستند.
وی ادامه داد: شدت بارشها در استانهای واقع در دامنههای زاگرس بیش از سایر نقاط بوده و ماهیتی محسوس و قابل توجه دارد. نکته حائز اهمیت آن است که کارشناسان هواشناسی استان ایلام برای نخستین بار در سال ۱۴۰۴، هشدار «سطح قرمز» نسبت به وقوع رگبارهای شدید صادر کردهاند و ضروری است این هشدار با نهایت جدیت مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس سازمان هواشناسی کشور افزود: از فردا (پنجشنبه، ۲۰ آذر)، در استانهای یزد، فارس, اصفهان، سمنان و گلستان شاهد آسمانی ابری و بارانی خواهند بود و سامانه بارشی موجب تغییرات معنادار در وضعیت جوی این استانها خواهد شد.
اصغری در پایان خاطرنشان کرد: از روز جمعه (۲۱ آذر) در استانهای کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی نیز تحت تأثیر بارشها قرار خواهند گرفت و ورود این مناطق به چرخه بارشی قطعی است، همچنین از روز جمعه نفوذ توده هوای سرد از نیمه غربی کشور بهصورت غیرمتعارف آغاز میشود و این موج سرمای کمسابقه تا روزهای پایانی هفته آینده نیز ادامه خواهد یافت.
نظر شما