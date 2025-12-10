  1. اقتصاد
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۲

هشدار قرمز برای یک استان؛ ورود موج گسترده برف و باران به ۲۲ استان کشور

هشدار قرمز برای یک استان؛ ورود موج گسترده برف و باران به ۲۲ استان کشور

کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی گفت: با توجه به صدور هشدار قرمز برای ایلام، ۲۲ استان کشور امروز و روزهای آینده با بارش شدید باران، برف و کاهش دما مواجه می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری کارشناس سازمان هواشناسی کشور با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (چهارشنبه، ۱۹ آذر) بخش‌های وسیعی از نیمه غربی کشور با شرایط ناپایدار و ناآرام جوی مواجه است و فعالیت سامانه بارشی در گستره‌ای قابل توجه ادامه دارد.

وی افزود: بر اساس آخرین اطلاعات نقشه‌های هواشناسی، هم‌اکنون در استان‌های کرمانشاه، قزوین، همدان، تهران، قم، ایلام، خرم‌آباد، شهرکرد، اهواز، زنجان، اراک و سنندج تحت تأثیر بارش‌های مستمر قرار دارند و شدت بارش‌ها در برخی از این مناطق قابل ملاحظه است.

اصغری بیان کرد: استان ایلام همچنان در صدر میزان بارش‌ها قرار دارد؛ با این حال به‌دلیل تداوم بارندگی، اعلام رقم نهایی مجموع بارش‌ها در این مرحله امکان‌پذیر نیست. همچنین در سقز، سردشت و تکاب نیز بارش‌های به‌صورت برف است، و علاوه بر این مناطق، استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کهگیلویه و بویراحمد، اردبیل، گیلان، البرز، مازندران، غرب و جنوب استان اصفهان و شمال‌غرب فارس نیز با بارش‌های قابل توجه مواجه هستند.

وی ادامه داد: شدت بارش‌ها در استان‌های واقع در دامنه‌های زاگرس بیش از سایر نقاط بوده و ماهیتی محسوس و قابل توجه دارد. نکته حائز اهمیت آن است که کارشناسان هواشناسی استان ایلام برای نخستین بار در سال ۱۴۰۴، هشدار «سطح قرمز» نسبت به وقوع رگبارهای شدید صادر کرده‌اند و ضروری است این هشدار با نهایت جدیت مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس سازمان هواشناسی کشور افزود: از فردا (پنجشنبه، ۲۰ آذر)، در استان‌های یزد، فارس, اصفهان، سمنان و گلستان شاهد آسمانی ابری و بارانی خواهند بود و سامانه بارشی موجب تغییرات معنادار در وضعیت جوی این استان‌ها خواهد شد.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: از روز جمعه (۲۱ آذر) در استان‌های کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی نیز تحت تأثیر بارش‌ها قرار خواهند گرفت و ورود این مناطق به چرخه بارشی قطعی است، همچنین از روز جمعه نفوذ توده هوای سرد از نیمه غربی کشور به‌صورت غیرمتعارف آغاز می‌شود و این موج سرمای کم‌سابقه تا روزهای پایانی هفته آینده نیز ادامه خواهد یافت.

زهره آقاجانی

    • ناشناس IR ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      110 10
      پاسخ
      الحمدلله رب العالمین خدایا شکر ممنونیم خدایا همه نعماتت را بر ما فزونی گردان ما گنه کاران چشم به لطفت دوختیم گرفتاری ها را رفع کن بیماران را لباس عافیت بپوش زندگی را برما خوش گردان .آمین یا رب العالمین
    • مهندس ..امیر حسین چابهار ی IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      57 6
      پاسخ
      انشاالله تا هفته ها آینده سراسر کشور الخصوص جنوب و جنوب شرق کشور بخصوص سواحل دریای عمان زیر چتر رحمت الهی خواهد بود که با بیش از 240میلیمتر باران تا اوایل هفته دوم به خود ثبت خواهد کرد درضمن شدت بارش های سیلا با انبوع رطوبت از سوی اقیانوس هند و دریای عمان به سواحل و جنوب استان وشرق هرمزگان به سطح هشدار قرمز در می‌آیند خواهند اومد این باران تنها این سامانه نیست تا 6ماه با گذر سامانه ها ی قدرتمند و قوی سودانی یعنی از دی ماه تا پایان نیمه خرداد ماه تقویت این سامانه ها در بیشتر نقاط کشور ما خواهیم داشت
      • علیرضا IR ۱۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
        1 0
        استان بوشهرهم که تعطیل اسمش توهیچی نیسته.این همه استان خوانده شدجزبوشهر
    • IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      64 10
      پاسخ
      خدایا شکرت
    • لعیا IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      39 7
      پاسخ
      خدایا پس سهم بندر کووو؟؟؟
      • پرویز IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
        12 3
        شکرت خدای مهربان
      • IR ۰۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
        6 0
        آن شاءالله به اونجا هم خواهد رسید
    • سمیه IR ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      24 0
      پاسخ
      خدا جونم شکرت بابت باران رحمتت که کشورمون رو فرا گرفته دورت بگردم خدا جونم‌
    • IR ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      18 1
      پاسخ
      خدواندبزرگ را بخاطربارش های خوبی که پیش رو هست سپاسگزاریم هرقسمت ازکشور ببارد جای شکرگذاری دارد
    • محسن IR ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      22 10
      پاسخ
      شگرخدایی رو که چشم بر گناهان و خطاهای ما می بنده ورحمتش رو نازل میکنه الحمدلله علی کُل نِعَم
    • محمود RO ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      44 2
      پاسخ
      پس برای بندرعباس باران کو خدایا
    • محمود RO ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      پس برای بندرعباس باران کو خدایا
    • US ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      28 1
      پاسخ
      خدایا شکرت بابت بارش باران وبرف
    • آریا IR ۱۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      14 0
      پاسخ
      خدایا یه نگاهی به بندرعباس هم بکن
    • محمدرضا IR ۱۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      باسلام خداروبی نهایت شکرکه برمالطف فرمودوباران وبرف رحمتش ارزانی فرمودولی مسئله اینجاست که اگه برف وباران نباره میگن صرفه جویی کنید. بباره میگن مواظب سیل باشید نمیدونیم چه کارکنیم بااین مدیریت مسئولین.وما مردم هم بایدشکرگذارخدای تعالی باشیم یک،اسراف نکنیم دو.به هم ظلم وبدی نکنیم سه.
    • IR ۱۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      12 0
      پاسخ
      خدایاشکرت🤲
    • فلافلی حسام وباباش دزفول IR ۱۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      امروزدزفول عالی بودخداروشکروسپاسگزاریم،بارون عالی بود،جاداره ازسازمان هواشناسی بخاطراطلاع رسانی دقیقشون تشکرکنیم،
    • کریم IR ۱۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      1 0
      پاسخ
      چرا استان کرمان ای همه ابر میاد میره بارندگی نمیشه... اگه بارورسازی میکنین خوب اینطرف ببینین بی صاحب شده استان کرمان.. تمام روستاها دارن خشک میشن از بی آبی درختای صد ساله خشک شدن...
    • یامور IR ۱۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      انشا...متداوم باشه آسمان لحظه ای بدون بارش نباشه
    • IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      16 0
      پاسخ
      خدارا شکر با این نعمتش
    • طاها IR ۲۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      14 0
      پاسخ
      ما یک ساله که نم باران هم ندیدیم.تمام شهر گل گرفته
    • عزیزالله زارعی IR ۲۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      خداوندا ابتدا بخاطر لطف وکرمت برای نزول نعمات باران وبرف شکرگزاری وسجده شکر بجای می‌آورم وتو رو قسم می دهم به پنج تن ال عبا مارو ببخش و مورد عفو قرار بده
    • محمد مهدی یک IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      27 0
      پاسخ
      الحمدالله رب العالمین
    • علی راه نورد IR ۰۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      1 1
      پاسخ
      خدایا شکرت! ببار باران که باریدن ثوابه.... اینشالله باران بی خطری رخ دهد تا بقول دولت از این ناترازی آب در بیاییم
    • احسان نصیری IR ۰۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      2 0
      پاسخ
      خدایا شکر بابت نعمتی به این بزرگی
    • IR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      2 0
      پاسخ
      سلام باید تاابرها راندند مجدا بارورکردتا برف وباران کل سدهای کشورروپراب کند وزمین حسابی نفس تمیز وتازه بکشدهواتمیزشودورانش زمین ازبین برود
    • حسن درویش IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      2 0
      پاسخ
      همه چیز بستگی به قلوب ملت دارد.اگه قلبهای ملت به هم نزدیک باشد وبه هم رحم انصاف داشته باشند .نعوذ ب الله خداوند بخیل نیست ودربهای رحمت به روی ملت ایران باز میکند.
    • حسن پور اسفراین US ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      2 0
      پاسخ
      انشالله که هر زودتر توي آسمان خراسان شمالی شهر اسفراین هم باران فراوانی ببارد تا این کشاورزان و دامداران و دیگه مردم شریف اسفراین هم خوشحال شوند خدایا شکرت که باران خوبي بباره
    • امیر IR ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      0 0
      پاسخ
      کو؟ شیراز که چیزی نیس. ابر هست ولی انگار نه انگار.
    • نغمه IR ۰۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      همه چی عالی خدا رحمت خودشو برای همه شهرهای شمال وغرب فرستاد به جز شهرهای جنوب مثل کرمان و بم و ایرانشهر و زاهدان بازم شکرش راضی هستیم به رضای خودش
    • م ب IR ۲۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      خدایا شکرت به خاطر همه خوبی هایی که درحق ما میکنی و چشم به روی بدیهای ما می بندی بار الله شکر که سالم هستیم وسلامت

