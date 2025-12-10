فرار هواداران از بارش شدید باران/ درخواست طرفداران استقلال از ساپینتو

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال تهران و ملوان بندرانزلی از هفته سیزدهم لیگ برتر از ساعت ۱۷:۱۵ دقیقه در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد. حاشیه های این دیدار را در زیر خواهید خواند:

* به مناسبت فرا رسیدن روز زن، مسئولان ورزشگاه شهر قدس از بانوان هوادار تشکر کرده و روز زن را به آنها تبریک گفتند.

* بارش شدید باران در ورزشگاه شهدای شهر قدس باعث شد تا تعدادی از هواداران برای فرار از خیس شدن ورزشگاه را ترک کرده تا سرپناهی برای خود پیدا کنند البته به محض متوقف شدن بارش دوباره هواداران بازگذشته و به تشویق تیم خود پرداختند.

* هواداران تیم ملوان بندرانزلی که با ۱۰ دستگاه اتوبوس به تهران آمده بودند به شدت تیم خود را تشویق کرده و خواستار پیروزی سفیدپوشان انزلی برابر آبی پوشان استقلال شدند.

* هواداران ملوان بندرانزلی، پژمان نوری و مازیار زارع را تشویق کرده و از بازیکنان ملوان خواستند استقلال را شکست داده تا تیم ملوان موقعیت خود را در جدول بهبود ببخشد.

*طرفداران استقلال هم از ساپینتو خواستند تکلیف عارف آقاسی را مشخص کرده و اگر او دلش با استقلال نیست زودتر این باشگاه را ترک کند.

* منیر الحدادی، یاسر آسانی و علیرضا کوشکی بازیکنانی بودند که بیش از سایرین مورد تشویق قرار گرفتند و هواداران از کوشکی خواستند جبران دیدار برابر پرسپولیس را کرده و دروازه ملوان را باز کند.

* با توجه به بارش باران و شرایط جوی استقبال چندانی از دیدار استقلال و ملوان صورت نگرفت.