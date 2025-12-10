  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۸

حاشیه های دیدار استقلال تهران و ملوان بندرانزلی

فرار هواداران از بارش شدید باران/ درخواست طرفداران استقلال از ساپینتو

فرار هواداران از بارش شدید باران/ درخواست طرفداران استقلال از ساپینتو

با بارش شدید باران در ورزشگاه شهر قدس، برخی از هواداران ورزشگاه را ترک کرده تا سرپناهی برای خود پیدا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال تهران و ملوان بندرانزلی از هفته سیزدهم لیگ برتر از ساعت ۱۷:۱۵ دقیقه در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد. حاشیه های این دیدار را در زیر خواهید خواند:

* به مناسبت فرا رسیدن روز زن، مسئولان ورزشگاه شهر قدس از بانوان هوادار تشکر کرده و روز زن را به آنها تبریک گفتند.

* بارش شدید باران در ورزشگاه شهدای شهر قدس باعث شد تا تعدادی از هواداران برای فرار از خیس شدن ورزشگاه را ترک کرده تا سرپناهی برای خود پیدا کنند البته به محض متوقف شدن بارش دوباره هواداران بازگذشته و به تشویق تیم خود پرداختند.

* هواداران تیم ملوان بندرانزلی که با ۱۰ دستگاه اتوبوس به تهران آمده بودند به شدت تیم خود را تشویق کرده و خواستار پیروزی سفیدپوشان انزلی برابر آبی پوشان استقلال شدند.

* هواداران ملوان بندرانزلی، پژمان نوری و مازیار زارع را تشویق کرده و از بازیکنان ملوان خواستند استقلال را شکست داده تا تیم ملوان موقعیت خود را در جدول بهبود ببخشد.

*طرفداران استقلال هم از ساپینتو خواستند تکلیف عارف آقاسی را مشخص کرده و اگر او دلش با استقلال نیست زودتر این باشگاه را ترک کند.

* منیر الحدادی، یاسر آسانی و علیرضا کوشکی بازیکنانی بودند که بیش از سایرین مورد تشویق قرار گرفتند و هواداران از کوشکی خواستند جبران دیدار برابر پرسپولیس را کرده و دروازه ملوان را باز کند.

* با توجه به بارش باران و شرایط جوی استقبال چندانی از دیدار استقلال و ملوان صورت نگرفت.

کد خبر 6684894

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مهرداد IR ۲۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      9 0
      پاسخ
      فرار تماشاچیان از باران نشان دهنده بارز استادیومهای قدیمی و بی کیفیت در ایران میباشد . امروزه در همه کشورهای پیشرو استادیومهای ورزشی دارای سقف بر روی تماشاچیان است و نگران بارش برف و باران نیستند .‌
    • IR ۰۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      6 3
      پاسخ
      تا کی بعضی از داورها بر ضرر چهارده تیم سوت بزنند فقط فقط به نفع ی تیم سوت می‌زنند همه بازی ها را تماشا کنید متوجه غش کردن بعضی از داور ها خواهید شد
    • حامد IR ۰۵:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      3 0
      پاسخ
      نمیدانم که سحرخیزان و آقای رزاقی نژادچه وقت میخواهندبرای استقلال گلزنی کنند
    • رضا فاتح DE ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      2 0
      پاسخ
      متاسفانه استقلال از بازی پادیاب به بعد پسرفت محسوسی داشته ، آمادگی بدنی بازیکنان سیر نزولی دارد ، امیدوارم هر چه سریعتر مشکل برطرف شود ، کورس قهرمانی جای درنگ نیست ، جا بمونی دیگران رفته اند و .................
    • علی پرسپولیسی IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      12 11
      پاسخ
      دقت کردین دوتا بازی سهمیه پنالتی معیشتی کیسه قطع شده دیگه نتونسته ببره..مدیریت محترم کیسه باید کمیته داوران رو شکایت کنه..
    • سید مصطفی هاشمی IR ۰۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      چرا داور از وار استفاده نکرد و وو پنالتی مسلم استقلال را نادیده گرفت ؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها