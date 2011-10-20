به گزارش خبرنگار مهر، جام ریتون شیر بالدار هخامنشی اهدا شده از سوی دولت ایران به سازمان اوپک که مدتی است اصل و یا مولاژ بودن آن با واکنشهایی همراه شده است فروردین ماه امسال توسط یک هنرمند صنایع دستی بازسازی و در اندازه‌ای بزرگتر از اصل آن ساخته شده است.

چند روز پیش سفیر ایران در سازمانهای بین المللی مستقر در وین طی مراسمی تندیس ریتون متعلق به 500 سال پیش از میلاد را به اوپک اهدا کرد.

در این میان برخی با استناد به قانون ممنوعیت خروج آثار تاریخی و اهدای آن به مقامات و یا موزه های کشورهای دیگر به این اقدام معترض شدند.

مولاژ ساخته شده توسط هنرمند صنایع دستی به اوپک اهدا شده بود

اما نکته قابل توجه اینکه درخبرها، از کلمه تندیس به معنای مجسمه ساخته شده از روی اصل آن استفاده شده بود و رسانه ها و سایت هایی که نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند به این موضوع توجه نکرده بودند!

با این حال برای پایان این ابهامات یک هنرمند کرجی که یکی از طراحان مولاژ این جام بوده است گفت: این تندیس به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی اوایل فروردین ماه امسال به کارگاه پیکر تراشی ما در شهر کرج پیشنهاد شد و از آن زمان با همراهی هنرمندانی که در این کارگاه مشغول به کار بودند ساخت مولاژ جام ریتون را آغاز کردیم تا اینکه هفته پیش این جام از طریق ریاست جمهوری به سازمان اوپک اهدا شد.

محسن گلستانی، هنرمند پیکر تراش استان البرز ادامه داد: ریتون شیر بالدار، جامی از جنس طلاست که تقریبا 12 سانت ارتفاع دارد اما با کمک استاد شمع ریز مولاژ این جام را بلندتر و به وزن 700 کیلوگرم ساختیم.

حکمرانی کودکان در خانه پدرسالار!

خانه‌ای که سالها پیش لوکشین سریال پدرسالار بود اکنون به خانه فرهنگ تبدیل شده و تزئینات باقی مانده از این بنای متعلق به دوران قاجار به دلیل مرمت غیر اصولی و تغییر کاربری از بین رفته است.

اقتدار پدر سالار با همه رفتارهای درست و نادرستی که با فرزندان و عروس هایش داشت را می شد در خانه ای دید که متعلق به یکی از نوادگان قاجار به نام خانم مهرانگیز است و تا سال 72 کاربری مسکونی داشت، ولی از مدتها پیش سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران آن را مرمت و به خانه فرهنگ تبدیل کرد.

از آنجایی که این خانه در فهرست آثار ملی ثبت نشده است سازمان میراث فرهنگی نیز همان زمان بر نحوه مرمت آن نظارت نکرد.

ارسی های خانه در ضلع شمالی، زینت بخش اتاق مهمان خانه یا شاه نشین بود. هر چند که اکنون شاه نشین این خانه یعنی همان جایی که پدر سالار بر قامت خود ایستاده و به امورات خانه را نظارت می کرد به عنوان نگارخانه استفاده می شود.

ساماندهی؛ هویت تاریخی گورستان ابن بابویه را پاک کرد

ساماندهی گورستان تاریخی ابن بابویه سبب اختلاف میان نزدیکان صاحبان قبور و دوستداران میراث فرهنگی با متولیان گورستان و اوقاف و امور خیریه شده است به نحوی که مخالفان اجرای این طرح معتقدند با اجرای این طرح هویت تاریخی این قبرستان تاریخی و شهر ری از بین می‌برد.

طرح ساماندهی قبرستانهای تاریخی تهران در سال 75 توسط شهردار وقت تهران برای نخستین بار مطرح شد، آن زمان بسیاری از نزدیکان صاحبان قبور تجمع کرده و مانع ادامه کار شدند، بسیاری از روحانیان این اقدام را غیر شرعی عنوان کردند و طرح در همان زمان متوقف شد اما اکنون دوباره اجرای این طرح آغاز شده است.

مرداد ماه امسال عده ای از نزدیکان صاحبان قبور در گورستان ابن بابویه در گفتگو با خبرنگار مهر اعتراض خود را نسبت به تخریب سنگ قبرهای ابن بابویه اعلام کردند و از اجرای طرح توسعه شبستان آرامگاه شیخ صدوق خبر دادند.

ادعای برگزاری جلسه با کارشناسان میراث فرهنگی

در همین رابطه مدیر اداره‌ اوقاف و امور خیریه‌ شهرستان ری با اظهار تأسف از فضاسازی دروغ برخی رسانه‌ها و سنگ‌اندازی در مقابل طرح توسعه‌ حرم شیخ صدوق (ابن بابویه)، از نهایی و مکتوب شدن توافق‌نامه این اداره با اداره میراث فرهنگی شهرستان خبر داد.

حجت‌الاسلام عباسیان بیان کرد: دوستان ما در اداره میراث فرهنگی شهرستان ری تصور می‌کردند، ما درصدد این هستیم که این بنای قدیمی را تخریب کنیم؛ ولی وقتی نقشه‌های طرح را از نزدیک دیدند، خیال‌شان آسوده شد.

وی از برگزاری نشست مشترکی با حضور رؤسای اداره‌های اوقاف و میراث فرهنگی و معاون میراث فرهنگی استان تهران خبر داد و گفت: با مدیر اداره‌ میراث فرهنگی درباره‌ ادامه‌ طرح توافق شد.

رد ادعای اوقاف توسط سازمان میراث فرهنگی!

اما سرپرست اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهر ری این موضوع را تکذیب کرد و گفت: این اداره هنوز هیچ جلسه‌ای با اداره اوقاف و امور خیریه‌ شهرری مبنی بر توافق برای ادامه‌ عملیات طرح توسعه‌ حرم شیخ صدوق در قبرستان ابن بابویه نداشته است و متاسفانه هیچ مکاتبه‌ای با اداره‌ میراث فرهنگی انجام نشده بود!

حمید عبدلی بیان کرد: اگر مکاتبه‌ای صورت گرفته بود، این اداره با حضور کارشناسان میراث فرهنگی می‌توانست از طرح‌، بازدید و نظر نهایی خود را به سرعت اعلام کند؛ ولی متأسفانه آن زمان بدون هیچ هماهنگی‌ای، دور تا دور سنگ قبر بقعه‌ شیخ صدوق تا زیر بنای آن تخریب شد.

ابن بابویه شبیه گورستانهای آمریکایی می‌شود

احمد ابوحمزه، کارشناس ارشد تاریخ و ری شناس گفت: مسئولان گورستان ابن بابویه گفته اند که می خواهند سنگ قبرهای این گورستان را ساماندهی کنند اما باید از آنها پرسید آیا برای ساماندهی باید همه سنگها را تخریب کرد و به جای آن سنگ جدید گذاشت؟

وی افزود: اداره میراث فرهنگی و اداره اوقاف و امور خیریه تنها به فکر این هستند که کل مجموعه را تغییر بدهند و مجموعه جدیدی بسازند. این درست همان سیاستی است که آمریکاییها در قبرستان معروف خود اجرا کردند و تمام قبرها را یکسان و سنگها را همسطح سازی کردند تا هویت تاریخی این اماکن را پاک کنند.



دانشکده سینما خانه دائی جان ناپلئون را نخریده است

مدیر روابط عمومی دانشگاه هنر در واکنش به برخی اظهار نظرها درباره واگذاری خانه دایی جان ناپلئون به دانشکده سینما و تئاتر گفت:دانشگاه هنر اخیرا خانه تاریخی نخریده است.

صناعیان، درباره خرید خانه تاریخی معروف به خانه دایی جان ناپلئون و یا امین السلطان توسط دانشکده سینما گفت: یکی از دانشکده های زیر نظر دانشگاه هنر تهران، دانشکده سینما و تئاتر است اما در خبرها آمده است که دانشگاه سینما این خانه را خریداری کرده است درحالی که به یادم ندارم غیر از دانشکده سینما و تئاتر دانشگاهی با این مضمون نیز داشته باشیم.

صنایع دستی چینی؛ سوغات سفر شهرهای ایران!

فروش صنایع دستی چینی در شهرهای پرگردشگر ایران بازار پررونقی دارد و شعبه‌های مختلف آن بدون ممانعت مسئولان در گوشه گوشه کشور راه‌اندازی می‌شود. این درحالی است که هنرمندان و تولیدکنندگان داخلی از حداقل حمایت سازمان میراث فرهنگی برای عرضه محصولاتشان در بازار داخلی و خارجی برخوردارند.

با وجود ادعای مسئولان سازمان میراث فرهنگی مبنی بر برخورد با عوامل فروش صنایع دستی چینی به تازگی فروشگاه صنایع دستی چینی در جاده توریستی چالوس ایجاد شده است.

مدیرعامل اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان از افتتاح این فروشگاه در جاده چالوس ــ عباس آباد خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: با وجود اعلام مسئولان مبنی بر حمایت از صنایع دستی ایرانی، به تازگی چنین فروشگاهی افتتاح شده که حجم زیادی از اجناس آن صنایع دستی چوبی است.

خانه پروین اعتصامی در کشمکش میراث فرهنگی، شهرداری و مالکان

تنها یادگار پروین اعتصامی در تهران خانه پدری اوست اما این خانه اکنون مالکانی دارد که یکی درصدد تخریب و دیگری درصدد نگهداری از آن است با این حال شهرداری و میراث فرهنگی تخریب این خانه را به تعویق انداخته ولی برنامه‌ای برای مرمت آن ندارند.

اعتصام‌الملک، پدر پروین اعتصامی اولین نشریه ادبی ایران را منتشر کرد او در زمان خود مردی فهیم و دانشمند بود و در تهران زندگی می کرد.

اکنون ساختمان به جا مانده از وی به نام خانه پروین شناخته شده است اما خانه ای که در تهران به خانه پروین اعتصامی شهرت دارد در اصل متعلق به پدر او بوده است. اما پس از سالهای متمادی خانه پدری پروین که تا قبل از انقلاب یک خانه با متراژ وسیع و همانند خانه های تاریخی دیگر دارای شاه نشین و عمارت بود، با ساخت دو دیوار در حیاط آن به سه خانه کوچکتر تبدیل شد.

مرمت یا ساخت دوباره خانه پروین؟

خانه سمت راست چند سال پیش توسط شهرداری خریداری و مرمت شد و در اختیار کمیته ملی موزه ها (ایکوم) قرار گرفت.

اکنون اگر کسی وارد این خانه شود متوجه نمی شود که بخشی از خانه پروین اعتصامی است چون به کلی با فضای دو خانه دیگر تفاوت دارد.

رطوبت در عمارت خانه پروین که اکنون در اختیار حشمت آداب است

کف ساختمان سرامیک شده، نمای بیرونی سفید رنگ و سازه های ساختمان نیز تغییر داده شده اند و یک ساختمان اداری را پیش روی هر بازدیدکننده قرار می دهد.

این نوع مرمت از سوی شهرداری تهران مورد انتقاد سازمان میراث فرهنگی قرار گرفت به گونه ای که محمد ابراهیم لاریجانی، مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران گفت: شهرداری یک بار این خانه را خرید، تخریب کرد و از نو ساخت.

مالکانی که در تلاشند خانه حفظ شود

اما خانه وسط که بخشی از عمارت این ساختمان است در مالکیت دو خواهر قرار دارد. این مالکان خصوصی سعی می کنند تا خانه را به هر نحوی که شده نگه دارند. خانواده "آداب" حدود 50-40 سال قبل خانه میانی را از برادر پروین خریده‌اند. اما اکنون رطوبت دیوارها و سقف این عمارت بسیار زیاد است و در برخی از اتاقهای آن بخشی از دیوار و سقف ریخته و یا تبله کرده است.

می خواهیم به جای خانه پروین آپارتمان بسازیم

بخشی از مسئولیت خانه های تاریخی به عهده سازمان میراث فرهنگی است اما این سازمان خانه پروین اعتصامی را در سال 84 در فهرست آثار ملی قرار داد و آن را ثبت کرد اما اقدامی اساسی برای مرمت آن انجام نداد.

به همین دلیل مالک خصوصی خانه سمت چپ که از وضعیت نابه سامان این خانه به تنگ آمده است چندی پیش با اعلام شکایت به دیوان عدالت اداری این اثر تاریخی را از فهرست آثار ملی خارج کرد تا با مجوز تخریب و ساخت و سازی که از شهرداری می گیرد بتواند به جای این بخش از خانه، آپارتمانی چند طبقه بسازد.