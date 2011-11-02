روز جهانی فلسفه در تهران و قم/ مؤسسه حکمت و فلسفه پاتوق فیلسوفان

حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اولویتهای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران اظهار داشت:‌ دو کار عمده را در سیاستهای خود در نظر گرفته ایم؛ کار اول ادامه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی که در دوره مدیریت دانشمند محترم دکتر اعوانی انجام شد و طرحهای خیلی خوبی که در زمان ایشان راه اندازی شد را پیگیری می کنیم مثل بحث احیای آثار بوعلی سینا و برگزاری دوره های دکتری در رشته های مختلف و... با قوت و سرعت و با تعمیق بیشتری ادامه پیدا می کند.

وی افزود: رویکرد عمده دیگر ما در مؤسسه حکمت و فلسفه ایران، فعالیتهای جدید است به ویژه فلسفه های مضاف و مخصوصا فلسفه های علوم انسانی.

دکتر خسروپناه تأکید کرد: یکی از ضرورتهای کشور ما تحول در علوم انسانی است و این تحول بدون تحول در فلسفه و تأسیس فلسفه های مضاف میسر نیست لذا با ارتباط وثیقی که داریم بین حوزه و دانشگاه برقرار می کنیم و ارتباط محکمی که بین اساتید حوزوی و دانشگاهی برقرار خواهیم کرد بنا داریم فلسفه های مضاف به ویژه علوم انسانی تحقیق و تدوین شود تا با برپایی نشستهای علمی در این زمینه منشأ تحول در علوم انسانی شود.

وی با بیان اینکه مؤسسه حکمت و فلسفه ایران خانه همه اهل فلسفه است، افزود: مؤسسه حکمت و فلسفه ایران تا کنون پاتوق اهل فلسفه بوده اما بخشی از فیلسوفان، آن هم در تهران، اما ما بنا داریم ان شاء الله این مؤسسه را پاتوق همه اهل فلسفه کنیم چراکه مؤسسه خانه همه فیلسوفان است چه کسانی که گرایش فلسفه اسلامی دارند و چه کسانی که گرایش به فلسفه غرب دارند اعم از حوزویان و دانشگاهیان.

رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ابراز امیدواری کرد: ان شاء الله بتوانیم این محیط را بستر آزاداندیشی به معنای دقیق کلمه با رعایت اخلاق و منطق قرار دهیم و این سیاست را دنبال کنیم که شخصیتهای مختلف فلسفه با حضور در این مجموعه به بحث و گفتگوی آزاد بپردازند و از دل این مباحث و گفتگوها به نظریه های نو و کارآمد و منسجم در راستای توسعه و پیشرفت ایران اسلامی گام برداریم.

حجت الاسلام خسروپناه از برگزاری دو همایش ویژه بزرگداشت روز جهانی فلسفه در تهران و قم خبر داد و گفت: همایش روز جهانی فلسفه با عنوان "علامه طباطبایی؛ فیلسوف علوم انسانی اسلامی" 26 آبان در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم و با حضور 300 استاد علوم انسانی از دانشگاههای سراسر کشور برگزار می شود و کتاب 800 صفحه ای مجموعه مقالات در زمینه "مبانی فلسفی مکتب علامه طباطبایی مؤثر در علوم انسانی" منتشر می شود.



وی با اشاره به برگزاری همایش دو روزه بزرگداشت روز جهانی فلسفه در تهران گفت: همایش دو روزه" فلسفه و علوم پایه" 29 و 30 آبان در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با حضور برخی اندیشمندان داخلی و خارجی برگزار می شود و طی این دو روز رابطه فلسفه با ریاضیات، فیزیک، زیست شناسی بررسی می شود.

رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در مورد وضعیت پرداختن رسانه ها به مباحث نظری و فلسفی گفت: مباحث نظری را باید برای سطوح مختلف مطرح کرد. امروزه فلسفه برای کودکان و نوجوانان نیز مطرح است و فلسفه یا مباحث نظری تنها منحصر به شخصیتهای متفکر نیست بلکه می توانیم با طرح مباحث فلسفی به اقشار مختلف چگونه اندیشیدن را منتقل کنیم به همین دلیل لازم است رسانه نیز به مباحث نظری بپردازد البته پردازش مباحث نظری در رسانه تبعا باید برای سطوح مختلف باشد و تنها مخاطب عام مورد نظر نیست بلکه متخصصان نیز از آن بهره می برند.

رئیس مؤسسه حکمت و فلسفه ایران در پایان به رسانه ها توصیه کرد که مباحث نظری را هدفمند مطرح کنند و افزود: صرفا نباید یکسری از مباحث نظری معلق مطرح شود بلکه مباحث نظری کارآمد و هدفمند و ناظر به نیازهای معاصر ایران باید مطرح شود.