مغز جایگزین تراشه رایانشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، ارگانوییدها در حقیقت نسخه های کوچک تری از اعضای بدن هستند که در آزمایشی کشت شده اند.

نورو پلتفرم (Neuroplatform) نخستین واحد میزبان قدرت پردازش ۱۶ ارگانویید مغز به حساب می آید که براساس ادعای شرکت سوییسی، مصرف برق آن یک میلیون بار کمتر از تراشه های سیلیکونی است.

تراشه های سیلیکونی که دنیای پردازش را دگرگون کرده اند به دلیل اندازه کوچک تر برای ناکارآمدی شان مشهور هستند. ترانزیستورهای این تراشه ها انرژی بسیار زیادی مصرف می کنند و از آنجا که کاربردهایی مانند توسعه مدل های هوش مصنوعی در حال افزایش است، تاثیر این ناکارآمدی بیش از پیش نمایان می شود.

از آنجا که نورو پلتفرم از بافت مغز انسان برای پردازش داده استفاده می کند، به طور کلی از پلتفرمی استفاده می کند که سخت افزار، نرم افزار و زیست شناسی در آن گردهم جمع شده اند. محققان بیشتر اوقات چنین سیستمی را خیس افزار( wetware) می نامند زیرا بخش های بیولوژیکی در آن به کار رفته است.

شرکت فاینال اسپارک با استفاده از تنظیماتی نوآورانه به نام آرایه های چند الکترودی(MEA) این امر را امکانپذیر کرده که در آنها توده های سه بعدی بافت مغز قرار می گیرند.

هر MEA دارای چهار ارگانویید مغز است که با ۸ الکترود مرتبط هستند. این الکترودها نقشی دوگانه در تحریک ارگانویید و همچنین ثبت داده های فرایند دارند.

انتقال داده از طریق مبدل های دیجیتال آنالوگ انجام می شود. یک سیستم میکروفلوئیدی نیز از MEA ها پشتیبانی می کند و دوربین ها می توانند بر کل عملیات ناظر باشند.

در بخش نرم افزاری نورو پلتفرم شامل مجموعه ای است که وارد کردن متغیرها برای محاسبات و خوانش و یکپارچه سازی داده های خروجی را ممکن می کند. شرکت سوییسی مدعی است پردازشگر ابداعی آن یک میلیون بار کمتر از تراشه سیلیکونی انرژی مصرف می کند. اما بخش های زنده این تنظیمات رایانشی نیز با این چالش روبرو است که در نهایت می میرد و از کار می افتد.