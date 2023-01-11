به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی «حکمت عملی؛ چیستی، مبانی و روشها» از سوی گروه حکمت عملی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفهٔ ایران و با همکاری انجمن معرفتشناسی ایران و همچنین همکاری و حمایت تعدادی از دانشگاهها و مراکز پژوهشی برگزار خواهد شد.
این همایش با سخنرانی غلامرضا اعوانی، پرفسور محمد لگنهاوزن و حجت الاسلام و المسلمین سید یدالله یزدان پناه خواهد بود.
دبیر علمی این همایش عبدالله محمدی و دبیران تخصصی حسامالدین مؤمنی شهرکی و دبیران اجرایی سیدعلی حسینی، سعید ماخانی، حسین رستمی جلیلیان است.
این همایش ۲۶ و ۲۷ دی ماه در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفهٔ ایران و ۲۸ دی ماه در شعبه قم این مؤسسه برگزار میشود.
محورهای همایش «حکمت عملی؛ چیستی، مبانی، روشها» عبارتند از:
۱. چیستی حکمت عملی،
۲. موضوع حکمت عملی،
۳. غایت حکمت عملی،
۴. قلمرو حکمت عملی،
۵. مبانی حکمت عملی، مبانی معرفت شناختی، مبانی هستی شناختی، مبانی انسان شناختی،
۶. روش بحث در حکمت عملی، جایگاه برهان در حکمت عملی، تمایز روش حکمت عملی از دیگر دانشهای برهانی، نقش روشهای غیربرهانی در حکمت عملی، تجربه و حکمت عملی، عقل نظری، عقل عملی و حکمت عملی،
۷. رابطه حکمت عملی و دانشهای همگن، رابطه حکمت عملی، حکمت نظری، متافیزیک، رابطه حکمت عملی و فقه، رابطه حکمت عملی و فلسفههای مضاف، حکمت عملی و فلسفه سیاست، حکمت عملی و فلسفه اخلاق، حکمت عملی و فلسفه خانواده، رابطه حکمت عملی و علوم انسانی، رابطه حکمت عملی و علوم اجتماعی، رابطه حکمت عملی با مهارتها و دانشهای عملی، رابطه حکمت عملی و عرفان عملی،
۸. حکمت عملی در تراث وحیانی،
۹. کارکردهای حکمت عملی، امتداد بخشی به مباحث حکمت نظری، تبیین حکمی از رابطه نظر و عمل در تحولات اجتماعی، تحلیلی جامع و منظومهوار به دین و حکمت؛ از ساحت نظر تا عمل،
۱۰. تطورات حکمت عملی از یونان تا جهان اسلام، فرآیند شکلگیری حکمت عملی در تمدن اسلامی، سیر تطور حکمت عملی در مشرق و مغرب اسلامی، شباهتها و تفاوتهای حکمت عملی در یونان و فیلسوفان مسلمان، نوآوریهای فیلسوفان مسلمان در حکمت عملی، دلایل افول حکمت عملی در تمدن اسلامی.
