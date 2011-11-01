آخرین مهلت ثبت نام کارگاه تخصصی بسته بندی زعفران در مشهد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه تخصصی بسته بندی زعفران توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و با همکاری سازمان تجارت جهانی ژاپن و مجوز سازمان توسعه تجارت ایران و با بهره گیری از استادان ژاپنی یکشنبه 29 آبان برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش مدیران، کارشناسان و علاقمندان می توانند جهت حضور در این کارگاه تخصصی که به صورت رایگان برگزار می شود ثبت نام کند.

گفتنی است، برای افراد شرکت کننده، گواهی نامه آموزشی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران صادر خواهد شد.

علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام به دبیرخانه اجرایی صندوق توسعه صادرات زعفران در مشهد یا پست الکترونیکی به نشانی saffronpack@yahoo.comو ارسال پیامک به شماره 09155101111 اقدام کنند.