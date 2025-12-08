بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی از امروز دوشنبه لغایت پنجشنبه شاهد فعالیت سامانه بارشی بر روی جو منطقه خواهیم بود که با شدت و ضعف علاوه بر افزایش ابر و گاهی وزش باد شدید و تندبادهای لحظهای در همه نقاط استان بارش باران، گاهی رعدوبرق، در مناطق سردسیر رگبار برف و ارتفاعات و گردنهها بارش برف، رگبار تگرگ، احتمال صاعقه پیشبینی میشود.
وی گفت: از غروب سهشنبه لغایت چهارشنبهشب شاهد تقویت فعالیت سامانه بارشی خواهیم بود که بر شدت و مقدار بارشها در اکثر نقاط بهویژه نیمه جنوبی استان افزوده میشود.
مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: پیرو هشدار سطح زرد و نارنجی صادره در این مدت در همه نقاط بروز مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی معابر، ایجاد رواناب و آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها، بالا آمدن سطح آب رودخانههای فصلی و خشکه رودها، کولاک برف در محورهای مواصلاتی، احتمال انسداد برخی نقاط، مه آلودگی هوا، خسارت به برخی محصولات و سازهها، خطر سقوط اشیا و … را شاهد خواهیم بود.
مرادپور، بیان داشت: از نظر نوسانات دمایی، طی ۴۸ ساعت آینده دماهای روزانه روند کاهشی را خواهند داشت.
