  1. استانها
  2. لرستان
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۸

تقویت سامانه بارشی در لرستان از غروب سه‌شنبه

تقویت سامانه بارشی در لرستان از غروب سه‌شنبه

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان از تقویت سامانه بارشی در این استان از غروب سه‌شنبه تا چهارشنبه‌شب خبر داد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز دوشنبه لغایت پنجشنبه شاهد فعالیت سامانه بارشی بر روی جو منطقه خواهیم بود که با شدت و ضعف علاوه بر افزایش ابر و گاهی وزش باد شدید و تندبادهای لحظه‌ای در همه نقاط استان بارش باران، گاهی رعدوبرق، در مناطق سردسیر رگبار برف و ارتفاعات و گردنه‌ها بارش برف، رگبار تگرگ، احتمال صاعقه پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: از غروب سه‌شنبه لغایت چهارشنبه‌شب شاهد تقویت فعالیت سامانه بارشی خواهیم بود که بر شدت و مقدار بارش‌ها در اکثر نقاط به‌ویژه نیمه جنوبی استان افزوده می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: پیرو هشدار سطح زرد و نارنجی صادره در این مدت در همه نقاط بروز مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی معابر، ایجاد رواناب و آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌های فصلی و خشکه رودها، کولاک برف در محورهای مواصلاتی، احتمال انسداد برخی نقاط، مه آلودگی هوا، خسارت به برخی محصولات و سازه‌ها، خطر سقوط اشیا و … را شاهد خواهیم بود.

مرادپور، بیان داشت: از نظر نوسانات دمایی، طی ۴۸ ساعت آینده دماهای روزانه روند کاهشی را خواهند داشت.

کد خبر 6682140

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • امین IR ۲۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      یکبار هم شده یه کارشناسی نزدیک به واقعیت داشته باش هیچگاه درست نگفتی🤣🤣
    • علی IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 1
      پاسخ
      فعلاً که در خرم‌آباد شاهد هیچ بارشی نبوده‌ایم.
    • نوری IR ۱۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      بنازم لرستان که هیچ بارونش قطع نمی‌شه هیچ جا بارون نمیاد والا ما که در لرستان در شهرستان نورآباد شاهد یک توده شدید بارانی و برفی بوده‌ایم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها