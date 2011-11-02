مسئولیت شکل گیری سازمان صنعت، معدن و تجارت با وزارت مربوطه است

فرخ مسجدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه مسئولان محلی این استان دخالتی در عدم شکل گیری سازمان نو بنیاد صنعت، معدن و تجارت ندارند بلکه تصمیم گیر نهایی در این خصوص وزارت مربوطه است، گفت: تصمیم گیر نهایی در خصوص عملیاتی کردن ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی در سطح آذربایجان شرقی، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است و مسئولان محلی در این خصوص هیچ نقشی ندارند.



وی افزود: البته وزارت مزبور در انتخاب رئیس یا سرپرست این سازمان باید با استاندار آذربایجان شرقی هماهنگ باشد اما انتصاب، با وزیر صنعت، معدن و تجارت است.



معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان شرقی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا این ادغام مانند استان های دیگر در آذربایجان شرقی نیز عملیاتی نمی شود، اظهار داشت: در برخی استان های دیگر هم هنوز سازمان های صنایع و معادن و بازرگانی ادغام نشده اند که آذربایجان شرقی نیز جزو این استان هاست.



مسجدی، اظهاراتی از این دست را که "تشخیص آذربایجان شرقی بر این است که هنوز این ادغام عملیاتی نشود" را نپذیرفت و افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص تصمیم گیر است و آذربایجان شرقی نقشی ندارد.

