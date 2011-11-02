13 آبان تبلور روح استقلال طلبی انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌حجت الاسلام سیف الله سهرابی با اشاره به درپیش بودن سالروز تسخیرلانه جاسوسی‌ گفت: یوم الله 13 آبانماه سالروز استکبار ستیزی و تبلور روح استقلال طلبی انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران نقطه عطفی در تاریخ سیاسی ملت ایران است، افزود: سالروز تسخیر لانه جاسوسی از سوی دانشجویان پیرو خط امام راحل، هر سال روز مبارزه با رفتارهای خصمانه ایالات متحده آمریکا علیه ایران است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران افزود: در سیزدهم آبان 58 در حالی که ایالات متحده درصدد بازگشت سیاسی به ایران بود دانشجویان پیرو خط امام با حرکتی شجاعانه اقدام به تسخیر سفارت این کشور کردند و ضمن بر هم‌زدن رویاهای کاخ سفید اسنادی مبنی بر جاسوسی آمریکا در ایران کشف کردند.

وی بیان داشت: در سه دهه اخیر همواره روز 13 آبان یادمانی برای دفاع از آرمان هایی همچون استقلال، آزادی و استکبار ستیزی بوده است.

سهرابی با اشاره به اینکه پس از اشغال سفارت مشخص شد که آمریکا سفارت خویش در تهران را به مقر جاسوسی علیه ایران تبدیل کرده است، بیان داشت: تسخیر لانه جاسوسی آمریکا را در دنیا تحقیر کرد.

وی با بیان اینکه تسخیر لانه جاسوسی، اقدام عملی دانشجویان در مبارزه با امپریالیسم جهانی بود، ادامه داد: سالروز 13 آبان یادآور اقدام انقلابی دانشجویان پیرو خط امام است که باید مراسم مرتبط با آن با شکوه خاصی برگزار شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به اینکه سیزدهم آبان یادآور خاطرات تلخ و شیرین انقلاب شکوهمند اسلامی ایران است، اضافه کرد: اگر پنجره دل را بگشاییم و از چشم باطن به آن دوران بنگریم خواهیم دریافت که آن روزها، ایام سرنوشت ساز برای ملت بزرگ ایران بوده است.

وی افزود: دانش آموزان و دانشجویان پیرو خط امام و انقلاب با بصیرت و هوشیاری توانستند مرکز فساد و لانه جاسوسی شیطان بزرگ یعنی آمریکای جنایتکار را شناسایی و از بین ببرند که از سوی امام انقلاب دوم نامیده شد.

مدیرکل اوقاف وامور خیریه مازندران با بیان اینکه سیزدهم آبان یادآور رویداد بزرگ تاریخ ساز و الهام بخش در مسیر شکل گیری انقلاب اسلامی در عصر معاصر بوده است، افزود: رویداد دیگری تبعید بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی‌(ره) به ترکیه است که به دنبال سخنرانی افشاگرانه ایشان در محکومیت تصویب لایحه استعماری و استکباری کاپیتولاسیون صورت گرفت و شهادت دانش آموزان ایثارگر و انقلابی در تظاهرات ضد استکباری و ضد استبدادی در سیزدهم آبان 57 در مقابل دانشگاه تهران از رویداد‌های مهم این روز‌ است.

سهرابی با بیان اینکه یوم الله سیزده آبان صراط مستقیم انقلاب اسلامی ایران است که در تاریخ ما ماندگار شد، ادامه داد: ماندگاری آن استکبار و استبداد ستیزی و عدالت خواهی مردم ولایتمدار و مسلمان ایران اسلامی برای دستیابی به استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بوده که این روز ملی به روز مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده است.

وی با اشاره به اینکه ملت بزرگ ایران با اراده پولادین و به رهبری امام بزرگوار در این ایام ابهت شیطان بزرگ یعنی آمریکای جهانخوار را درهم کوبید، بیان داشت: این ملت همیشه در صحنه به همه جهانیان نشان داده است که قدرت الهی و اراده معنوی مردم خداجوی از همه قدرت های مادی بالاتر خواهد بود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اینکه به یقین ملت مقتدر و هوشیار ایران اسلامی به ویژه دانش آموزان و دانشجویان فعال از این حادثه و رویداد تاریخی درس بزرگی گرفتند، تصریح کرد: نسل امروز جامعه با بصیرت، هوشیاری دینی و سیاسی خود در جهت خنثی کردن همه توطئه‌ها به ویژه جنگ نرم دشمنان گام برخواهد داشت.



وی افزود: به این مناسبت مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز در 30 امامزاده شاخص استان با اجرای برنامه های مختلف همراه با غبار روبی و عطر افشانی گلزار شهدای واقع در بقاع متبرکه برگزار می شود.

