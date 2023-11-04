تسخیر لانه جاسوسی آمریکا رونمایی از اهداف انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن الویری استاد دانشگاه باقر العلوم علیه السلام به مناسبت یوم الله ۱۳ آبان در سمینار «سیاست امپریالیسم آمریکا در قرن ۲۰ و ۲۱، که به همت انجمن صربی روسی و با همکاری رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در صربستان خانه روزنامه‌نگاران بلگراد برگزار شد به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: با تشکر فراوان از انجمن صربی روسی و رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در صربستان و نیز انجمن روزنامه‌نگاران صربستان که در برگزاری این سمینار نقش دارند و نیز با تشکر از همه مخاطبان عزیزی که این بحث را همراهی می‌کنند، با کسب اجازه از سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در صربستان و رئیس محترم جلسه، اجازه می‌خواهم به کوتاهی درباره ماجرای چهارم نوامبر ۱۹۷۹ م. (سیزدهم آبان ۱۳۵۸ ش.) و جایگاه آن در مبارزات ضد آمریکای ملت ما در قرن بیستم و امتداد آن در قرن بیست و یکم با شما صحبت کنم.

وی افزود: شاید برایتان جالب باشد که بدانید این رویداد سرنوشت‌ساز در سال‌روز دو حادثه دیگر صورت گرفت که آن دو هم در پیوند با جنایات آمریکاست، نخستین رویداد، تبعید امام خمینی در چهارم نوامبر ۱۹۶۴ م. (۱۳ آبان ۱۳۴۳ ش.) از سوی رژیم پهلوی به دلیل اعتراض به لایحه مصونیت قضائی مستشاران آمریکایی (کاپیتولاسیون) بود؛ و رویداد دیگر هم به شهادت رسیدن جمعی از دانش‌آموزان معترض به سیاست‌های شاه و آمریکا به دست عوامل رژیم پهلوی در چهارم نوامبر ۱۹۷۸ م. (۱۳ آبان ۱۳۵۷ ش.).

این استاد دانشگاه اضافه کرد: در چهارم نوامبر ۱۹۷۹ م. (۱۳ آبان ۱۳۵۸ ش.) و در سال‌روز دو رویدادی که ذکر شد، جمعی از دانشجویان انقلابی ایران به دلیل نزدیک به سه دهه ستم‌ورزی و جنایات آمریکا نسبت به مردم ایران و بر اساس آگاهی‌هایی که از اقدامات آمریکا علیه ایران پس از پیروزی انقلاب داشتند وارد ساختمان سفارت آمریکا در ایران شدند و پس از سه ساعت توانستند به صورت کامل سفارت در اختیار بگیرند و مانع خروج کارکنان سفارت بشوند. کارکنان سفارت ۴۴۴ روز در اختیار دانشجویان بودند تا این که سرانجام در ۲۰ ژانویه ۱۹۸۱ م. (۳۰ دی ۱۳۵۹ ش.) آزاد شدند.

الویری در ادامه بیان کرد: همزمان با ورود دانشجویان به سفارت‌خانه، کارکنان سفارت اقدام به از بین بردن اسناد فراوان داخل سفارت‌خانه کردند ولی دانشجویان با حوصله و دقت تکه‌تکه‌های این اسناد را دوباره به هم چسباندند و آنها را به تدریج در یازده جلد به چاپ رساندند. بررسی این اسناد و دیگر شواهد به دست آمده در سفارت‌خانه، به روشنی نشان داد که سفارت آمریکا به معنای واقعی کلمه یک مرکز جاسوسی بزرگ و گسترده بوده است و بر همین اساس کلمه "لانه جاسوسی" برای اشاره به سفارت آمریکا در ایران در کشور ما متداول شد و اگر امروزه کلمه "لانه جاسوسی" در جایی به کار رود ذهن همه متوجه سفارت آمریکا می‌شود.

وی افزود: وقتی این حرکت انقلابی دانشجویان صورت گرفت موجی از شادی در بین جوانان ایرانی هویدا شد و امام خمینی رهبر فقید انقلاب هم آن را بسیار ستود و در واکنش به این حرکت، آن را انقلابی بزرگ‌تر از انقلاب سال قبل علیه رژیم پهلوی شمرد. چند سال بعد در ۳۰ اکتبر ۱۹۸۸ م. (۸ آبان ۱۳۶۷ ش.) این روز بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی رسماً "روز ملی مبارزه با استکبار جهانی" نام گرفت و به همین مناسبت همه ساله مراسمی در این روز در ایران بر پا می‌شود. رهبر معظم انقلاب ما آیت‌الله خامنه‌ای نیز که بی‌تردید بزرگ‌ترین رهبر آمریکاستیز در جهان است همواره با شور و اشتیاق بر پویا و پرنشاط برگزار شدن مراسم این روز تأکید داشته و دارند. در همین جا فرصت را مغتنم شمرده و شما را به پیگیری و مشاهده اخبار مراسم این روز که فردا در کشورمان بر پا می‌شود، دعوت می‌کنم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا رونمایی از یکی از اهداف والای انقلاب و گام نهادن به مرحله دوم انقلاب بود ادامه داد: زیرا انقلاب بزرگ ما تنها یک انقلاب در برابر یک رژیم سیاسی داخلی نبود و تنها یک انقلاب برای محدود کردن نفوذ نظام سلطه در کشورمان نبود، بلکه انقلابی فراتر از مرزهای ایران برای مبارزه با سلطه جهانی آمریکا به مثابه میراث‌بر تمدن غرب و قطع دست و پای این اختاپوس ستم‌گر و نشان دادن پوشالی بودن قدرت آن و اثبات آسیب‌پذیری و ناتوانی آن در برابر اراده ملت‌ها و ایمان مردم بود.

الویری عنوان کرد: ما در چهارم نوامبر ۱۹۷۹ م. دولت آمریکا را تحقیر کردیم، همان گونه که پس از آن نیز بارها در مناسبت‌های مختلف چنین کرده‌ایم. ما در آن روز بزرگ طعم شیرین سیلی زدن به چهره کریه دولت آمریکای سلطه‌گر و پایمال کننده حقوق مردم جهان را چشیدیم و با تداوم مبارزاتمان آن را به دیگر حق‌طلبان جهان هم چشاندیم. من می‌پذیرم که ملت بزرگ ایران بهای بسیار سنگینی برای این سیلی محکم که به صورت آمریکا زد، پرداخته است ولی در برابر این پرسش که آیا به راستی این سیلی ارزش تحمل این همه هزینه و خسارت را داشت یا نه، مایلم به نکته زیر اشاره کنم.

وی افزود: ما می‌پذیریم که دولت آمریکا در این مدت از هیچ ناجوانمردی در حق ما کوتاهی نکرده است ولی با سری بلند و سینه‌ای ستبر اعلام می‌کنیم که به ازای بهای بسیار سنگینی که مردم عزیزمان برای این مبارزه پرداخته‎‌اند، ناتوانی و شکست‌پذیری آمریکا در برابر اعتماد به نفس و اراده آهنین مردم را به اثبات رسانده‌اند و گمان نمی‌برم که کسی منکر برتری این دستاورد نسبت به آن هزینه باشد. جنایات دولت آمریکای جهان‌خوار که امام خمینی به درستی و زیبایی آن را شیطان بزرگ نامید، علیه مردم ما هیچگاه به نقطه پایان نرسیده و همچنان در همه ابعاد سیاسی و اقتصادی و حتی نظامی ادامه دارد ولی با وجود این همه شرارت‌، هیبت فروریخته دولت آمریکا در برابر جوانان ایرانی پس از چهل و چهار سال تاکنون ترمیم نشده است و هیچ گاه ترمیم نخواهد شد. مبارزه ما هم با دولت آمریکا از لحظه تسخیر لانه جاسوسی تا کنون هیچ رنگ سستی نگرفته، چون هیچ ذره‌ای از خباثت و شیطان‌صفتی آمریکا کم نشده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: بر این اساس، روز چهارم نوامبر برای ما تنها مرور خاطرات گذشته و بزرگداشت یک رویداد تاریخی نیست، بلکه یک روز نمادین برای ترسیم راه آینده ما یعنی راه شعله‌ور نگاه داشتن آتش خشم ضد آمریکا و زنده نگاه داشتن شعار و اقدام علیه آمریکا و برافراشته نگاه داشتن پرچم مبارزه با آمریکا هم هست. این روز، روز امتداد همیشگی مبارزه با ستم‌گران، روز امیدبخشی به همه مستضعفان جهان برای شکست‌پذیری استعمارگران و روز نمایش قدرت ایمان مردم است.

الویری افزود: یادآور می‌شوم فرهیختگان و دانشمندان و دانشگاهیان ما در این مدت کوشیده‌اند که ارتباط علمی خود را با نهادهای علمی آمریکایی مانند نهادهای علمی دیگر نقاط جهان قطع نکنند، زیرا انقلاب ما که جوهره فرهنگی دارد در پی قطع ارتباط با جهان از جمله نهادهای علمی و فرهنگی آمریکایی نیست ولی هیچ گاه خود را راضی نمی‌بیند که از جرم و جنایات دولت آمریکا چشم بپوشد و در برابر آن نخروشد.

وی اضافه کرد: امروزه نیز دستان خونین و چهره کریه خونریز سرمداران دولت آمریکا در جنایات و بی‌رحمی‌های فوق تصوری که امروز در برابر چشمان حیرت‌زده همگان بر غزه مظلوم می‌گذرد، آشکارتر از خورشید در یک آسمان غیرابری است. مبارزه مردم با ایمان و چون کوه استوار غزه با صهیونیست‌های غاصب و آمریکای قاتل از جنس و تبار همان مبارزه تاریخی ما با آمریکاست، و این دو از جنس و تبار همان مبارزه همیشگی و تاریخی حق و باطل است که ما بر پایه سنت‌های الهی باور به یاری ویژه و قطعی خداوند برای پیروز آمدن جبهه حق بر مستکبران و زورمندان و زرپرستان داریم.