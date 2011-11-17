فرهنگ مهمترین عامل شکل گیری انقلاب اسلامی ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی بعد از ظهر پنجشنبه در دومین یادواره 820 شهید فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به کار فرهنگی دارد و باید در دستور کار قرار گیرد، اظهار داشت: ایران در گذشته در مدیریت جهان اصلا جایگاهی نداشت اما اکنون ایران را از صحنه‌های عرصه بین المللی نمی‌توانند حذف کرد.

وی افزود: در طول صد سال اخیر در دنیای اسلام هر اتفاقی که می‌افتد همه ریشه در ایدئولوژی دست ساز بشر و مادی و غیر توحیدی دارد.

استاندار اصفهان با اشاره به موج بیداری اسلامی در سراسر جهان تصریح کرد: شهدا برای حفظ ارزش‌ها و حفظ نظام کیان جان خود را از دست دادند و انقلاب مرهون ایثارگری آنهاست.

وی با بیان اینکه عمق و نفوذ انقلاب اسلامی را می‌توان از جنبه‌های مختلف بررسی است، ادامه داد: نقش شهدا و هدف آنها را می‌توان از نوع نگاه معرفتی آن‌ها بررسی کرد.

ذاکر اصفهانی گفت: علل انقلاب همه در پیوند این سوال اساسی نهفته است که هدف شهدا از اینکه این راه را در پیش گرفتند تا جمهوری اسلامی را جاودانه کنند، چیست.

ذاکر اصفهانی با تاکید به اینکه مهم‌ترین عامل شکل گیری این انقلاب چیزی جزء عامل فرهنگی نبود، بیان داشت: ملت ایران در جلوی دشمنانی همچون آمریکا و سایر کشورها که ایدئولوژی‌های دست ساز بشر را ساخته بودند، با اتکا به همین فرهنگ ایستاد.

وی به برخی کارشکنی‌های دشمنان و نیز ترورها اشاره کرد و گفت: جنگ دشمنان بین دو ملت نیست بلکه بین انقلاب اسلامی و ایدئولوژی‌ها است که دشمنان حضور پیدا کرده و می‌خواهد انقلاب اسلامی را زمین بزنند.