غراوی: پایانه ریلی مرز آستارا بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

میر محمد غراوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید امروز «احمد سرلک» مدیرکل نظارت بر طرحهای شهری و معماری وزارت راه و شهرسازی از برخی طرحهای استان، اظهار کرد: از مواردی که مورد تأکید استاندار و مقام عالی وزارت راه و شهرسازی است، موضوع تسریع در عملیات احداث پایانه بار مرز آستارا و همچنین پایانه ریلی آستارا است که هر دو پروژه با سرعت خوبی پیش میرود.
وی درباره وضعیت این دو پروژه کلیدی توضیح داد: پایانه ریلی پیشرفت فیزیکی خیلی خوبی دارد و بالای ۸۹ تا ۹۰ درصد پیشرفت دارد پایانه بار هم عملیات اجرایی و محوطهسازی آن تقریباً به اتمام رسیده است.
بهرهبرداری تا یک سال آینده و افزایش ظرفیت حمل و نقل
معاون استاندار گیلان با بیان امیدواری برای تکمیل هر دو پروژه در بازه زمانی مشخصی، افزود: به نظر میرسد که تا یک سال آینده بتوانیم هر دو پروژه را به بهرهبرداری برسانیم که تأثیر بسیار زیادی برای حمل و نقل کالا تا ظرفیت ۱۵ میلیون تن در سطح استان از مسیر ریلی آستارا خواهد داشت.
بازدید از طرحهای توسعه شهری
غراوی در بخش دیگری از سخنان خود به هدف دیگر این بازدید اشاره کرد و گفت: طرحهای توسعه عمران برای شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر، مراحل تصویب خود را در استانها طی میکند و سپس به دفتر نظارت میرود که مسئولیت آن اداره کل به عهده آقای مهندس سرلک است.
وی با اشاره به حضور کارشناسان در جلسهای درباره «طرح جامع و تفصیلی چابکسر»، خاطرنشان کرد: امروز بازدید میدانی کردند و در جلسه حضور داشتند و از نقطهنظر کارشناسی ایشان بهرهمند شدیم. امیدواریم هرچه سریعتر طرح ابلاغ شود و ملاک عمل برای صدور جواز برای مردم قرار گیرد.
