حال جنگلهای کشور بد است!/ با مرگ اکوسیستم جنگلی روبه رو هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز غیبی ظهر چهارشنبه در همایش ملی جنگلهای زاگرس مرکزی، قابلیتها و تنگناها با اشاره به اینکه در مقایسه با قابلیت های جنگل های زاگرس متاسفانه اهمیت کمی به آن داده شده است اظهار داشت: وضعیت جنگل های کشور بد است و همه آنها در معرض خشک شدن قرار دارند.

وی با بیان اینکه 300 هزار هکتار از منابع غرب کشور در حال خشک شدن هستند افزود: منابع جنگلی استانهای غربی از جمله لرستان، ایلام، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، بادامزارهای بوشهر و...در اثر تغییرات اقلیمی و خشکسالی در حال خشک شدن و از بین رفتن است.

میزان دام در کشور 2.2 برابر ظرفیت مراتع است

وی با اشاره به اینکه مساحت کل جنگلهای جهان چهار میلیارد هکتار است، یادآورشد: مساحت جنگلهای ایران 4،2 میلیون هکتار است.

غیبی در ادامه با بیان اینکه سرانه جنگل در ایران 0.17 است، اظهار داشت: این در حالیست که سرانه جنگل در جهان 0.62 است.

مدیر کل دفتر امور منابع جنگلی سازمان مراتع، جنگلها و آبخیزداری کشور افزود: در حال حاضر ایران 45 امین کشور جهان به لحاظ پوشش جنگل ها است.

وی با بیان اینکه 86 میلیون واحد دامی در کشور وجود دارد گفت: این در حالی است که تنها وجود 47 میلیون واحد دامی مجاز است و این موضوع باعث شده است که میزان دام 2.2 برابر ظرفیت مراتع کشور باشد.

با مرگ اکوسیستم جنگلی روبه رو هستیم!

غیبی همچنین به وضعیت سرانه مرتع در جهان و ایران اشاره کرد و گفت: در حالیکه سرانه مرتع در جهان 0.82 است این سرانه در کشورمان بیش از 1.32است.

وی تصریح کرد: همچنن هم اکنون 916 هزار خانوار متکی به مرتع در کشورمان وجود دارد.

مدیر کل دفتر امور منابع جنگلی سازمان مراتع، جنگلها و آبخیزداری کشور با اشاره به میزان بارندگیها در کشور گفت: سالانه 400 میلیارد مترمکعب بارندگی در کشور داریم که از این میزان 25 میلیارد مترمکعب از طریق روان آب یا تبخیر از دست می رود.

وی با بیان اینکه مدیریت غلط بر منابع طبیعی باعث شده است که امروز شاهد از بین رفتن منابع طبیعی باشیم اظهار داشت: امروز ما تنها با مرگ بلوط مواجه نیستیم بلکه با مرگ اکوسیستم جنگلی روبه رو شده ایم و این وضعیت نقاط دیگر راهم دربر خواهد گرفت.

وی ادامه داد: تمام جنگلهای ایران در ایلام و به طور گسترده تر درغرب کشور در حال خشکیدن هستند.

0.7 درجه دمای استانهای منطقه زاگرس افزایش یافته است

غیبی با اشاره به طرح های در دست اجرا در خصوص حفاظت از جنگلها در سراسر کشور اظهار داشت: سالانه 20 میلیارد تومان اعتبار در قالب طرح حفاظت از بلوط به استانهای دارای این گونه گیاهی تخصیص یافته است.

مدیر کل دفتر امور منابع جنگلی سازمان مراتع، جنگلها و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه 0.7 درجه دمای استانهای منطقه زاگرس افزایش یافته است، افزود: همچنین میزان بارندگی ها در این منطقه کاهش یافته و همه این عوامل موجب شده است که ما شاهد خشک شدن جنگل ها در منطقه زاگرس باشیم.

غیبی بیان داشت: 12عامل از جمله بهره برداری بی رویه، حضور چند برابری ظرفیت دام ها در مراتع، کاهش بارندگی و خشکسالی بستری را ایجاد کرده اند که درختان و جنگلهای ما خشکیده شوند.

ریزگردهای عربی موجب ضعیف شدن گیاهان شده است

وی با اشاره به اینکه حضور ریزگردهای عربی باعث ضعیف شدن گیاهان شده و روند فتوسنتز آنها را مختل کرده است اظهار داشت: سوسک چوب خوار روند خشک شدن جنگلها را تسریع داده است.

مدیر کل دفتر امور منابع جنگلی سازمان مراتع، جنگلها و آبخیزداری کشور استفاده از سامانه های آبگیر و کمک به ذخیره نزولات جوی در پای درختان را از جمله راهکارهایی که می توان برای جلوگیری از خشک شدن درختان از آن استفاده کرد دانست و ادامه داد: عملیات اصلاح و پرورش گیاهان و درختان را شروع کرده ایم و همچنین طرح هایی هم در خصوص مبارزه با آفات در حال انجام است.

غیبی با اشاره به در حال انجام بودن برخی طرح های مربوط به حفاظت از جنگل ها در زاگرس یادآور شد: موتور محرکه طرح های منابع طبیعی اقتصاد است.

پیگیری برای رفع مشکل فارغ التحصیلان منابع طبیعی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله بیکاری فارغ التحصیلان منابع طبیعی اشاره کرد و ادامه داد: تعداد فارغ التحصیلان رشته منابع طبیعی هر سال اضافه می شود که برای اشتغال زایی برای این تعداد مصوب شده است که تا پایان برنامه پنجم توسعه تمام فعالیت های مربوط به محیط طبیعی به بخش خصوصی و فارغ التحصیلان منابع طبیعی داده شود.

غیبی در قسمت دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه از 8 هزار گونه گیاهی موجود در کشور 2 هزار گونه گیاه دارویی است افزود: این در حالیست که سرانه مصرف داروهای گیاهی در کشور 25 گرم است.

وی تصریح کرد: هر دو هکتار گیاه دارویی می تواند برای یک نفر شغل ایجاد کند.