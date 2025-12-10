طلا در انتظار تصمیم فدرال رزرو ثابت ماند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بهای طلا روز چهارشنبه در شرایطی تقریباً بدون تغییر باقی ماند که سرمایه‌گذاران منتظر نتیجه اجلاس فدرال رزرو آمریکا هستند. در مقابل، نقره با شتابی بی‌سابقه صعود کرد و با گذشتن از سطح ۶۰ دلار به هر اونس، وارد دوره‌ای تازه از رونق شد.

قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی با افزایش جزئی ۰٫۰۴ درصدی به ۴٬۲۰۹ دلار و ۴۴ سنت رسید.

همچنین قراردادهای آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با رشد ۰٫۱۱ درصدی در سطح ۴٬۲۴۰ دلار و ۷۰ سنت معامله شدند.

نقره در مدار تاریخی صعود

در همین حال، قیمت نقره با رشد ۱٫۵۶ درصدی به ۶۱ دلار و ۸۴ سنت در هر اونس رسید و بالاترین رقم تاریخی خود را به ثبت رساند. این صعود در حالی رخ داد که ذخایر انبارهای جهانی رو به کاهش است و افزایش تقاضای صنعتی از سوی صنایع انرژی پاک، خودروهای برقی و مراکز داده، موقعیت نقره را در بازار به‌شدت تقویت کرده است.

به گفته تحلیلگران بازار، کاهش موجودی‌ها در کنار امید به کاهش نرخ بهره آمریکا و اضافه شدن نقره به فهرست مواد معدنی حیاتی در ایالات متحده، زمینه حمایت قوی از قیمت‌ها را فراهم کرده است.

چشم‌انداز نشست فدرال رزرو

اجلاس دو روزه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) امروز به پایان می‌رسد و انتظار می‌رود جروم پاول پس از آن در کنفرانسی خبری درباره مسیر نرخ بهره توضیح دهد.

طبق داده‌های بازار معاملات آتی، سرمایه‌گذاران ۸۸٫۶ درصد احتمال می‌دهند که فدرال رزرو نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد.

کوین هست، مشاور اقتصادی کاخ سفید و یکی از گزینه‌های مطرح برای جانشینی ریاست فدرال رزرو، اظهار داشت: «فضای کافی برای کاهش بیشتر نرخ بهره وجود دارد، اما در صورت بازگشت تورم، ممکن است این روند متوقف شود.»

در چنین شرایطی، دارایی‌های غیرسودده‌ای مانند طلا معمولاً عملکرد بهتری در بازار دارند و از انتظارات برای کاهش نرخ‌های بهره سود می‌برند.

نسبت طلا–نقره کاهش یافت

کارشناسان می‌گویند نسبت قیمت طلا به نقره (Gold/Silver Ratio) در هفته‌های اخیر به پایین‌ترین سطح چند سال گذشته رسیده و همین موضوع سبب شده سرمایه‌گذاران بیشتری به سمت نقره حرکت کنند.

طبق گزارش تازه مؤسسه نقره (Silver Institute)، افزایش ظرفیت تولید انرژی خورشیدی، خودروهای برقی و زیرساخت‌های هوش مصنوعی باعث می‌شود تقاضای صنعتی برای نقره تا سال ۲۰۳۰ به اوج تاریخی جدیدی برسد.

سایر فلزات گرانبها

در میان دیگر فلزات گرانبها، قیمت پلاتین با کاهش ۱٫۳۰ درصدی به ۱٬۶۷۰ دلار و ۴۱ سنت در هر اونس رسیده است؛ موضوعی که تحلیلگران آن را نتیجه تمرکز سرمایه‌ها بر نقره به‌عنوان دارایی برنده جدید بازار می‌دانند.

بازار فلزات گرانبها در شرایطی متعادل اما پرتنش به استقبال تصمیم فدرال رزرو می‌رود. در حالی که طلا محتاطانه در محدوده کنونی تثبیت شده، نقره با رکوردشکنی جدید، بار دیگر خود را به‌عنوان بازیگر اصلی بازار ۲۰۲۵ معرفی کرده است.