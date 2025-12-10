  1. استانها
  2. کردستان
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۸

شبرندی: تردد در گردنه ژالانه تنها با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است

شبرندی: تردد در گردنه ژالانه تنها با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است

سروآباد- رئیس راهداری سروآباد اعلام کرد: به‌دلیل بارش برف و لغزندگی سطح جاده، تردد در گردنه ژالانه صرفاً با استفاده از زنجیر چرخ امکان دارد.

محمد شبرندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش شدید برف در محور سروآباد- پاوه و تلاش راهداران برای برفروبی مسیر اظهار کرد: به‌دلیل بارش برف و لغزندگی سطح جاده، تردد در گردنه ژالانه صرفاً با استفاده از زنجیر چرخ امکان دارد.

وی با تأکید بر ضرورت همراه داشتن وسایل گرمایشی و تجهیزات ایمنی افزود: رانندگان پیش از سفر در این محور باید خودروهای خود را به امکانات زمستانی مجهز کنند و از وضعیت جاده‌ها اطلاع دقیق داشته باشند.

رئیس راهداری سروآباد همچنین از آماده‌باش نیروهای خود برای خدمات‌رسانی به مسافران خبر داد و از شهروندان خواست در صورت امکان از سفرهای غیرضروری در این شرایط خودداری کنند.

کد خبر 6684203

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها