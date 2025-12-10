محمد شبرندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش شدید برف در محور سروآباد- پاوه و تلاش راهداران برای برفروبی مسیر اظهار کرد: به‌دلیل بارش برف و لغزندگی سطح جاده، تردد در گردنه ژالانه صرفاً با استفاده از زنجیر چرخ امکان دارد.

وی با تأکید بر ضرورت همراه داشتن وسایل گرمایشی و تجهیزات ایمنی افزود: رانندگان پیش از سفر در این محور باید خودروهای خود را به امکانات زمستانی مجهز کنند و از وضعیت جاده‌ها اطلاع دقیق داشته باشند.

رئیس راهداری سروآباد همچنین از آماده‌باش نیروهای خود برای خدمات‌رسانی به مسافران خبر داد و از شهروندان خواست در صورت امکان از سفرهای غیرضروری در این شرایط خودداری کنند.