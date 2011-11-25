مانتوی ایران قهرمان بازار پوشش کشورهای اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نمایشگاه مد و مانتو در حالی به روز پایانی خود رسید که اهداف برگزار کنندگانش که نمایش روند رو به رشد مد و لباس در کشور بود برآورده کرد و تا حدی رضایت بازدید کنندگان را نیز جلب کرد.

110 مانتوی جدید در این نمایشگاه رونمایی شد که به اعتقاد بسیاری از بازدید کنندگان بیشتر طرح ها پیش از این در بازارمانتو کشور وجود داشت هرچند مسئولان نمایشگاه دلیل این کار را نشانی از کاربردی بودن طرح ها دانسته و اعلام کردند: این حرکت در مقابل انتقادغیر کاربردی بودن مدل های نمایشگاه سال گذشته انجام شد.

اما مکان کوچک و دور از دسترس مردم یکی از گلایه های شهروندان از برگزار کنندگان نمایشگاه بود نکته ای که سید محمد حسینی وزیر ارشاد نیزبر آن تاکید کرد و در مراسم اختتامیه که یک روز مانده به پایان نمایشگاه برگزار شد گفت: برای شروع برگزاری این نمایشگاه گام بسیار مناسبی بود و انتظار می رود تااین نوع نمایشگاه ها در فضاهای وسیع تر و با دسترسی بیشتر مردم ادامه پیدا کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: امیدواریم به مرحله ای برسیم که در زمینه پوشش و لباس بی نیاز باشیم و مدل هایی را که متناسب با فرهنگ اصیل ایرانی است در داخل تولید کرده که علاوه بر جذابیت ظاهری با باورها و اعتقادات مانیز هماهنگ باشد.

حسینی گام بعدی در این زمینه را صادرات طرح های ایرانی می داند و می گوید: با توجه به اینکه ذوق و استعداد بسیاری در میان طراحان داخلی وجود دارد می توانیم با تولید پوشاک علاوه بر برآورده کردن نیاز داخلی صادرات هم داشته باشیم.

تولید انبوه مدلهای ارائه شده خواست مسئولان این نمایشگاه است. موضوعی که معاون هنری وزیر ارشاد موفقیت این نمایشگاه را وابسته به آن دانست و گفت: تا زمانی که طرح‌های ارائه شده در نخستین نمایشگاه مد و مانتو به مرحله تجاری سازی نرسند نمی‌توانند در جامعه تاثیری داشته باشد.

حمید شاه آبادی برای لباس جایگاهی فراتر از یک پوشش قائل است و آن را کالایی سیاسی می داند که غرب به وسیله آن قصد تهاجم به فرهنگ ما را دارد .

او با بیان این که غربی‌ها در حال برنامه ریزی فرهنگی برای جوانان ایرانی هستند و پوشاک دیگر صرفا یک کالای اقتصادی نبوده بلکه با خود بار فرهنگی را نیز حمل می‌کند گفت: هم اکنون کشور در تمام عرصه‌ها تحت تهاجم فرهنگی دشمن قرار دارد که عرصه مد و پوشش نیز از این موضوع بی نصیب نمانده است. طراحی مد و لباس اسلامی بر عهده کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت ارشاد قرار دارد و این تنها بخشی از یک حرکت بزرگ فرهنگی است.

عیسی کشاورز رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس که در روز افتتاحیه نمایشگاه خواستار نقد های سازنده ازسوی طراحان و کارشناسان این حوزه شده بود گفت: این نمایشگاه کار جدیدی بود که توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس اجرا شد و طبیعتا هر کار نویی با کم و کاست‌هایی مواجه می‌شود.

وی افزود: حجاب و عفاف، پوشش ایرانی و خصوصا مانتو را می‌توان یک برند ایرانی محسوب کرد به گونه‌ای که در سراسر دنیا مانتو را به اسم ایران می‌شناسند و مشتریان بسیاری از خارج کشور برای تهیه مانتو به ایران می‌آیند.

رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس بر این باور است که برای حفظ این برند یعنی مانتو با اضافه کردن رنگ‌آمیزی مناسب و طراحی متناسب با ذوق و سلیقه مخاطب باید جایگاه شایسته‌ای را در سطح جهان کسب کنید.

به اعتقاد او مانتوی ایران قهرمان بازار پوشش کشورهای اسلامی است ولی ورود مانتوی قاچاق به کشور که هیچیک از شاخص‌های ایرانی و اسلامی را به همراه ندارد به این چرخه لطمات بسیاری را وارد کرده است.

کشاورز با اشاره به اینکه برای دستیابی به چرخه مناسب مد و پوشش در جامعه باید طراح، تولید کننده و مخاطب دور هم جمع شوند عنوان کرد: این اتفاق برای نخستین بار در نمایشگاه مد و مانتو رخ داد و باید بگویم تمام تلاش خود را انجام دادیم تا با بضاعت کمی که داریم نخستین گام را در این عرصه برداریم.