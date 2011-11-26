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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۵

حجت الاسلام علیزاده:

هفته بسیج هفته حضور، ایثار و حماسه است

هفته بسیج هفته حضور، ایثار و حماسه است

بروجرد - خبرگزاری مهر: مسئول بسیج اساتید سپاه علی ابن ابیطالب(ع) قم گفت: هفته بسیج هفته حضور، ایثار و حماسه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیزاده ظهر شنبه در گردهمایی "عاشقان ولایت" در بروجرد از هفته بسیج به عنوان هفته دفاع همه جانبه، هفته حضور و ایثار و حماسه یاد کرد و اظهار داشت: بسیج یادگار ارزشمند رهبر کبیر انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران یک معجزه بود، تصریح کرد: آن تفکری که باید بر این انقلاب حاکم باشد تفکر امام(ره) است چرا که امام مکتب اسلام را دوباره بازخوانی کرده است.

مسئول بسیج اساتید سپاه علی ابن ابیطالب(ع) قم افزود: همچنین ولایت الهی پیامبران، معصومان و ولایت فقهای جامع الشرایط در زمان غیبت ستون خیمه دین است و اگر این عنصر نباشد دین پایدار نمی ماند.

حجت الاسلام علیزاده همچنین به اهمیت بسیج اشاره کرد و بیان داشت: امروز بسیجیان مقابل همه دنیای مستکبران عالم ایستاده و در مقابل جبهه استکبار، جبهه اسلامی را تشکیل داده اند.

وی اظهار داشت: امروز انقلاب، نظام و نیروهای بسیجی ایران در جهان اسلام الهام بخش شده اند به طوریکه آگاهی و بصیرت جهان اسلام از ملت ایران و بسیجیان گرفته شده است.

مسئول بسیج اساتید سپاه علی ابن ابیطالب(ع) قم با تاکید بر اینکه اجتماع مسلمانان در کنار یکدیگر رحمت الهی را به دنبال دارد، عنوان کرد: ما باید در کشورمان که کشوری الهی و ولایی است بر حول محور ولایت خیمه بزنیم و با صلابت و عظمت الگوی ملتهای دیگر باشیم.

وی ادامه داد: گرچه از اول انقلاب تا کنون سلایق مختلفی بر دولت حاکم بوده و در برخی از برهه ها برخی اشکالات و انحرافها از اصول و آرمانها و حتی جهت گیریها به وجود آمده اما با تدابیر رهبری و بصیرت و آگاهی ملت به ویژه بسیجیان جلوی آنها گرفته شده است.

حجت الاسلام علیزاده در ادامه سخنان خود به قرار گرفتن در آستانه انتخابات اشاره کرد و بیان داشت: امروز در عرصه سیاسی در آستانه انتخابات مجلس شاهد این هستیم که برخی در فضای بین الملل و در داخل کشور سعی دارند آب در آسیاب دشمن بریزند.

وی تصریح کرد: امید است تمامی مسئولان با درایت خود یک مجلس مطلوب که بتواند نظام را کمک کند تشکیل دهند چرا که این مجموعه از حساسیت بالایی برخوردار است.

کد مطلب 1470014

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