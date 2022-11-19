به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جهانبخش عطایی پیش از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی برنامههای گرامیداشت هفته بسیج اظهار کرد: بیش از ۸۰۰ مورد برنامه همزمان با هفته بسیج در استان اردبیل برگزار میشود که در این زمینه اقدامات لازم انجام شده است.
وی افزود: جشنواره جهادگران علم و فن آوری، مسابقه کتابخوانی در فضای مجازی، برگزاری همایش آگاه سازی زنان و گفتمان الگوی سوم و تقدیر از فعالان طرح شهید سلیمانی، نشست عفاف و حجاب و تجلیل از فعالان عرصه حجاب و بهرهبرداری از مرکز مشاوره خانوادهها از برنامههای گرامیداشت هفته بسیج در استان اردبیل است.
معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل بیان کرد: آبرسانی به ۷۲ روستای محروم در نقاط مختلف استان، افتتاح ۲۵ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد، برگزاری رزمایش جهادگران فاطمی، همایش فعالان اقتصادی و اردوی جهادی قرآنی نیز از اهم برنامههای پیشبینی شده در هفته بسیج استان اردبیل است.
سرهنگ جهانبخش با بیان اینکه بسیج به عنوان بهترین الگو در مدیریت جامعه جایگزین ندارد، ادامه داد: نقش تسهیگری بسیج در کشور به عنوان یکی از لازمههای مهم و اساسی است و از زمان تشکیل تاکنون در تمامی عرصهها به خوبی نقش خود را ایفا کرده است.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه تصدیگری موضوعی نیست که بسیج به دنبال آن باشد بنابراین این نهاد تلاش میکند با همافزایی سایر سازمانها خدمت بیمنت را در دستور کار قرار دهد.
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