توفیقات صنایع دفاعی و نظامی در سایه تفکر بسیجی اتفاق افتاده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود فاضلی نیا در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بیله‌سوار اظهار کرد: توفیقات و دست‌آوردهای به دست آمده در صنایع دفاعی و نظامی در سایه تفکر بسیجی اتفاق افتاده است که در این راستا مقام معظم رهبری نیز در بازدید از نمایشگاه صنایع دفاعی هوافضا فرمود این نمایشگاه که مقارن با شکست مفتضحانه اسرائیل در غزه رقم خورد نشانگر قدرت ایران قوی در سایه بسیج است.

وی با بیان اینکه خدای متعال را هزاران مرتبه شاکر هستیم که در سایه آموزه‌های الهی امام انقلاب توانستیم به سعادت و سربلندی و عزت برسیم و همواره راه پیشرفت را به برکت‌آموزه‌های امامین انقلاب سپری کنیم، گفت: امروز در هفته پرعظمت و غرورآفرین بسیج قرار گرفتیم که نشانه‌ای از اعجاز ذهنی و نفس الهی رهبر کبیر انقلاب است.

امام جمعه موقت شهرستان بیله‌سوار بیان کرد: بسیج متعلق به امام عصر و رهبر انقلاب و ملت شریف ایران اسلامی و تشکلی که تفکر انقلابی و دینی را در خود متبلور می‌سازد، است و بسیج محصول جهاد فی سبیل الله است و از درون مردم و منبع اصلی و تمام نشدنی قدرت مردم بوده و راه نفوذ و غلبه دشمن را بسته است.

حجت الاسلام فاضلی‌نیا با بیان اینکه همین تفکر بسیجی باعث شده از هیچ قدرتی نترسیم و کمر ابرقدرتان عالم را و ظالمان را بشکنیم، ادامه داد: این تفکر و اندیشه جهانی شده است و در سراسر جهان تفکر بسیجی به عنوان یک عنصر کارآمد و الگوی مبارزه با ظلم و استکبار مطرح است و مسیر پیشرفت از جاده تفکر بسیجی می‌گذرد.

وی افزود: حملات وحشیانه رژیم کودک کش و این سگ هار مهار نشدنی برای وجدان‌های بیدار دنیا به خصوص سیاستمداران و حکومت‌های مختلف درس بسیاری داد، که غزه یک باریکه جغرافیایی نیست بلکه یک مدرسه و دانشگاه بزرگ به وسعت جهان است و امروزه مردم مجروح و مظلوم غزه در دل بیمارستان نیز درس شکر و مقاومت و ایثار را به جهانیان عرضه کردند.

امام جمعه موقت شهرستان بیله‌سوار با بیان اینکه امروزه بیداری و اظهار تنفر و انزجار در دنیا علیه رژیم کودک کش از دل اروپا تا آمریکا علیرغم ممنوعیت‌ها موج بیداری اسلامی و یهودی ستیزی را راه انداخته که به برکت خون کودکان مظلوم غزه است، افزود: این بیداری اسلامی و تفکر انقلابی یک نظم نوین جهانی را رقم زده و قدرت اسلام در زیر سایه ایران مقتدر دوقطبی سازی دنیا را به شرق و غرب نابود ساخت و عصر جدیدی رقم زد.