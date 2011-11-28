حمیدرضا شاهآبادی که پیش از این مدیریت انتشارات و معاونت تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان را برعهده داشت به خبرنگار مهر گفت: از اول آذرماه از همه مسئولیتهای اجراییام در کانون استعفا کرده و مشغول استراحت و تمرکز برای نوشتن هستم.
وی ادامه داد: این استعفا به طور رسمی تحویل مسئولان کانون داده شده و به طور ضمنی هم با آن موافقت شده و من هم از آن تاریخ دیگر در سمتهای قبلی مسئولیتی ندارم و اطلاعی هم ندارم که آیا فرد جدیدی آن مسئولیتها را برعهده گرفته است یا خیر.
مدیر سابق انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به اینکه سالهای کار اجرایی او را خسته کرده بود، بیان کرد: 10 سال در انتشارات و معاونت تولید مسئولیت داشتم و دیگر خسته شده بودم به همین دلیل تصمیم گرفتم مدتی از همه مسئولیتهای اجرایی کنارهگیری کرده و به نوشتن بپردازم.
حمیدرضا شاهآبادی گرچه تاریخ خوانده است، ولی تجربههای پراکندهای در حوزه سینما و تئاتر هم دارد و در حوزه داستاننویسی هم اولین داستان کوتاهش را با نام «قبل از باران» سال 1368 در یک مجله فرهنگی منتشر کرد. از آن پس کار داستان نویسی را جدی گرفت و تا امروز آن را ادامه داده است.
نظر شما