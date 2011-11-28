حمیدرضا شاه‌آبادی که پیش از این مدیریت انتشارات و معاونت تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان را برعهده داشت به خبرنگار مهر گفت: از اول آذرماه از همه مسئولیت‌های اجرایی‌ام در کانون استعفا کرده و مشغول استراحت و تمرکز برای نوشتن هستم.

وی ادامه داد: این استعفا به طور رسمی تحویل مسئولان کانون داده شده و به طور ضمنی هم با آن موافقت شده و من هم از آن تاریخ دیگر در سمت‌های قبلی مسئولیتی ندارم و اطلاعی هم ندارم که آیا فرد جدیدی آن مسئولیت‌ها را برعهده گرفته است یا خیر.

مدیر سابق انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به اینکه سال‌های کار اجرایی او را خسته کرده بود، بیان کرد: 10 سال در انتشارات و معاونت تولید مسئولیت داشتم و دیگر خسته شده بودم به همین دلیل تصمیم گرفتم مدتی از همه مسئولیت‌های اجرایی کناره‌گیری کرده و به نوشتن بپردازم.

حمیدرضا شاه‌آبادی گرچه تاریخ خوانده است، ولی تجربه‌های پراکنده‌ای در حوزه سینما و تئاتر هم دارد و در حوزه داستان‌نویسی هم اولین داستان کوتاهش را با نام «قبل از باران» سال 1368 در یک مجله فرهنگی منتشر کرد. از آن پس کار داستان نویسی را جدی گرفت و تا امروز آن را ادامه داده است.

برخی از کتاب‌های او عبارتند از چشم‌های روشن، دایره زنگی، افسانه تیرانداز جوان (داستان نوجوان)، باران و تابستان (داستان نوجوانان)، مقدمه بر ادبیات کودک و تاریخ فکر ایرانی در دوره مشروطیت (ویژه نوجوانان) و کمپوت گیلاس.

شاه‌آبادی در سال‌هایی که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مسئولیت داشت، طرح‌های مختلفی را تصویب و اجرایی کرد که از جمله آنها می‌توان به «رمان نوجوان امروز» اشاره کرد که در این طرح به نویسندگان مختلف سفارش نگارش رمان با موضوع آزاد برای گروه سنی نوجوان داده می‌شد و تاکنون بیش از 18 عنوان از این مجموعه منتشر شده است.

حال باید دید با رفتن شاه‌آبادی آیا روند انتشار این آثار ادامه خواهد یافت و یا در روند انتشار آنها تاخیر و تعلل ایجاد می‌شود؟