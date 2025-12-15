بارش باران در بندرعباس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه در پی ورود سامانه بارشی جدید به استان هرمزگان، نزول رحمت الهی در شهر بندرعباس نیز آغاز شد.
اولین بارندگیهای شامگاه دوشنبه از ساعت ۲۳ در جزیره قشم آغاز شد و رفته رفته فعالیت سامانه به سمت غرب هرمزگان و شهرستان بندرخمیر تسری پیدا کرد.
این سامانه از دقایقی پیش نیز در شهر بندرعباس فعالیت خود را آغاز کرد.
بارندگی در بندرعباس همراه با رعدوبرق و از نیمه شرقی شهر آغاز شده است و رفته رفته در حال افزایش شدت است.
بر اساس پیشبینیهای هواشناسی اوج بارشها امشب خواهد بود و مدلهای هواشناسی نشان گر بارشهای بیسابقهای در استان هرمزگان است.
پس از سالها خشکسالی، هشدار سطح قرمز در هرمزگان صادر شده است و همه دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماتی در حال آماده باش هستند.
ادارهکل هواشناسی استان هرمزگان با صدور هشدار سطح قرمز نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی هشدار داده و اعلام کرده است: رگبار شدید باران، رعد و برق، تندباد لحظهای، آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانههای فصلی و سیلابی شدن مسیلها بهویژه در مناطق ساحلی و جزایر استان دور از انتظار نیست.
بر اساس این هشدار، شهروندان و مسافران از تردد غیرضروری در حاشیه رودخانهها، مسیلها و مناطق مرتفع خودداری کرده و شناورها و صیادان نیز توصیههای ایمنی دریایی را بهطور جدی مدنظر قرار دهند
نظر شما