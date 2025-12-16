مدارس شهرستان دشتی تعطیل شد

رضا مقاتلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به پیشبینی های سازمان هواشناسی، مدارس شهرستان دشتی در نوبت عصر امروز سهشنبه تعطیل خواهد بود.
بوشهر- فرماندار دشتی از تعطیلی مدارس این شهرستان در نوبت عصر روز سهشنبه خبر داد.
رضا مقاتلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به پیشبینی های سازمان هواشناسی، مدارس شهرستان دشتی در نوبت عصر امروز سهشنبه تعطیل خواهد بود.
وی اضافه کرد: مباحث آموزشی دانشآموزان به صورت مجازی ادامه خواهد داشت.
