آخرین وضعیت واژگونی مینی بوس در نیشابور؛۱۴ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مرادقلی ظهر پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این حادثه ساعت ۷:۳۴ صبح روز سهشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ در جاده قدیم نیشابور به سبزوار، نرسیده به روستای سلیمانی رخ داد که بلافاصله پس از اعلام به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، عملیات امدادرسانی آغاز شد.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی نیشابور افزود: در بررسیهای اولیه، ۱۴ نفر مصدوم شناسایی شدند که از این تعداد، ۱۴ مصدوم توسط کارشناسان عملیاتی اورژانس پیشبیمارستانی نیشابور پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، به مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم نیشابور منتقل شدند و یک مصدوم نیز با وسیله شخصی به بیمارستان مراجعه کرده است.
وی با اشاره به سرعت عمل تیمهای امدادی بیان کرد: آمبولانسهای پایگاههای نصرآباد، همتآباد بههمراه اتوبوسآمبولانس و خودرو فرماندهی در کوتاهترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شده و عملیات مدیریت صحنه، تریاژ و انتقال مصدومان را انجام دادند.
مرادقلی ضمن قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی، بر آمادگی کامل اورژانس پیشبیمارستانی نیشابور برای پاسخگویی سریع و مؤثر به حوادث ترافیکی، بهویژه حوادث مرتبط با سرویسهای دانشآموزی، تأکید کرد.
