بهترین تصمیم «اوسمار» برای پرسپولیس/نیاز سرخپوشان برای نیم فصل مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در هفتههای اخیر، با وجود نمایشهایی نهچندان دلچسب، امتیازات مهمی را با دست فرمان اوسمار ویهرا جمع کرده و در کورس بالای جدول باقی مانده است. پیروزی شب گذشته مقابل آلومینیوم بیش از هر چیز، مدیریت بازی و نتیجهگرایی را به رخ رقیبان سرخپوش کشید.
در سوی دیگر اما، نگرانیها درباره کیفیت فنی، کمبود بازیکن در برخی پستها و حتی آینده تیم ملی ایران همچنان پابرجاست. امیرحسین اصلانیان، مهاجم پیشین پرسپولیس، در گفتوگو با خبرنگار مهر به بررسی این مسائل پرداخته؛ گفتوگویی که از نقد فنی سرخها آغاز میشود و به هشدار جدی درباره آینده فوتبال ملی میرسد.
گل در بهترین زمان برای نقطه شکست آلومینیوم
اصلانیان در ابتدای صحبتهایش، روی زمان تک گل پرسپولیس مقابل آلومینیوم تاکید ویژه کرد و گفت: پرسپولیس دقیقاً در بهترین زمان ممکن به آلومینیوم گل زد. حریف با تفکر دفاع پرتعداد وارد زمین شده بود و میخواست بازی را ببندد اما بعد از گل، عملاً شیرازه تیمشان از هم پاشید. دیدگاه آلومینیوم بر پایه حفظ دروازه بود که با همان یک گل شکست خورد.
ضربه نهایی مشکل پرسپولیس شده است
او با اشاره به فاز هجومی پرسپولیس تصریح کرد: واقعیت این است پرسپولیس هنوز در زدن ضربات آخر مشکل دارد. این تیم به موقعیت میرسد اما تبدیل موقعیت به گل خیلی سخت انجام میشود. در همین بازی اگر بیفوما کمی از خودگذشتگی نشان میداد میتوانست با یک پاس ساده شرایط گل دوم را فراهم کند و خیال تیم را راحتتر کند.
جناح راست و حلقه ضعیف
اصلانیان معتقد است توازن لازم در کنارههای پرسپولیس وجود ندارد. بازیکن پیشین پرسپولیس ادامه داد: سمت راست پرسپولیس از نظر تکنیکی آن کیفیت لازم را ندارد. همین موضوع باعث میشود فشار بیشتری روی ارونوف و میلاد محمدی در سمت چپ بیاید. وقتی یک سمت فعالتر باشد، طبیعی است که حریف تمرکز دفاعیاش را روی همان جناح بگذارد.
براجعه و مسئله پختگی
او درباره وضعیت یعقوب براجعه به عنوان مدافع راست تاکید کرد: براجعه عملاً اجازه نفوذ ندارد. فکر میکنم بهخاطر جوانی، هنوز به پختگی لازم نرسیده است. بازیکن کناری باید بتواند در تقابلهای فردی برنده شود، ریسک کند و از دفاع عبور کند؛ چیزی که فعلاً کمتر میبینیم.
پرسپولیس و نیاز به مهاجم بلندقد
مهاجم پیشین سرخها یکی از کمبودهای اصلی تیم را خط حمله میداند: پرسپولیس در فاز هجومی نیاز به یک مهاجم دارد؛ بهخصوص مهاجمی که بلندقامت باشد. در بازیهای بسته، ارسالها و نبردهای هوایی خیلی تعیینکننده است و چنین بازیکنی میتواند گرهگشا باشد.
هدفگذاری درست اوسمار در کوتاهترین زمان
اصلانیان عملکرد کادرفنی فعلی پرسپولیس را واقعبینانه ارزیابی کرد و گفت: به نظر من، در کوتاهترین زمان ممکن بهترین هدف توسط اوسمار ویهرا انتخاب شد. در این مقطع، جمع کردن امتیاز خیلی مهم است حتی اگر بازیها زیبا نباشد. پرسپولیس دقیقاً همین کار را انجام داده و این نشاندهنده شناخت درست از شرایط لیگ است.
تراکتور و سطح نزدیک تیمها
او درباره مدعیان دیگر لیگ هم اظهارنظر کرد و یادآور شد: خودم فکر میکردم تراکتور بتواند در نیمفصل اول اختلاف محسوسی ایجاد کند، اما در عمل دیدیم تفاوت زیادی با بقیه تیمها ندارند. فوتبال ما، خوشبختانه یا متأسفانه، در یک سطح قرار گرفته است.
فقر بازیکن باکیفیت
اصلانیان مشکل کلان فوتبال ایران را بازیکن سازی دانست. مهاجم دهه ۸۰ پرسپولیس در این باره تصریح کرد: بدی ماجرا این است که بازیکن خوب نداریم. تولید بازیکن متوقف شده و همین باعث شده دست مربیان تیم ملی هم خالی باشد. میانگین سنی بالا رفته و عملاً نسل جدیدی در حال تزریق به تیم ملی نیست.
هشدار برای تیم ملی ۲۰۲۶
او در پایان، نگاهی نگرانکننده به آینده تیم ملی دارد: این تیم ملی حدود هشت سال است کنار هم بازی میکند، اما دقت نمیکنیم بازیکنی که در جامهای جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ بوده، نمیتواند در ۲۰۲۶ با همان سرعت و توان بازی کند. شاید همه از گروه و شانسها حرف بزنند، اما من معتقدم با این روند فعلی، کارمان خیلی سخت است و احتمالاً دچار دردسر جدی خواهیم شد.
