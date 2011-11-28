اعزام مبلغان به امامزادگان و بقاع متبرکه یزد

حجت الاسلام محمدمهدی حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از اعزام مبلغ به امامزادگان و بقاع متبرکه را تحکیم و ترویج معارف قرآن و سنت اهل بیت (ع) و اسلام ناب محمدی (ص)، اجرای دقیق نیات واقفان در برگزاری عزاداری حضرت سید الشهدا (ع) و ذکر مصائب اهل بیت(ع) همچنین تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف و معرفی بقاع متبرکه و امامزادگان شاخص برای تبدیل شدن آنان به قطب فرهنگی عنوان کرد.

وی افزود: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد 20 مبلغ برای ترویج و گسترش فرهنگ اهل بیت (ع) به ویژه حضرت سیدالشهدا (ع) به امامزادگان و بقاع متبرکه و مساجد مناطق محروم استان یزد اعزام می کند.

حاتمی بر فراهم کردن زمینه لازم برای تبدیل امامزادگان و بقاع متبرکه به قطب فرهنگی تاکید کرد و اظهار داشت: با حضور مبلغان و برپایی مجالس مختلف در امامزادگان و بقاع متبرکه به ویژه اقامه عزای حضرت سیدالشهدا (ع) برای اجرای دقیق نیت واقفان می توان گام مؤثری در این زمینه برداشت.

وی بهره گیری از ظرفیت های معنوی موجود در بقاع متبرکه و امامزادگان را خواستار شد و گفت: با بهره گیری از ظرفیت های معنوی موجود در امامزادگان می توان زمینه و بستر ارتباط با نسل جوان را فراهم کرد و به مسائل شرعی و شبهات آنان پاسخگویی کرد.

حاتمی از جمله برنامه های این مبلغان در ماه محرم را برپایی نماز جماعت، سخنرانی، بیان احکام و مسائل شرعی از جمله احکام وقف، تشکیل کلاسهای معارف و مشاوره دینی و مذهبی بیان کرد.