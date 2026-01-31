به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و همچنین در محور شهریار – تهران حدفاصل شهریار تا شهرقدس گزارش شده است.

وی افزود: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیرهای رفت و برگشت روان بوده و محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت جوی محورهای برون‌شهری تصریح کرد: بارش برف و باران در برخی از محورهای استان آذربایجان غربی و همچنین بارش باران در برخی محورهای استان‌های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان گزارش شده است.

سرهنگ محبی درباره محورهای مسدود نیز گفت: در حال حاضر محورهای غیرشریانی پونل – خلخال و هشتگرد – طالقان به‌صورت کامل مسدود هستند.

وی ادامه داد: همچنین ۴ محور دارای انسداد فصلی شامل گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت – پادنا (رفت و برگشت) و وازک – بلده تا اطلاع ثانوی مسدود بوده و تردد در این مسیرها امکان‌پذیر نیست.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان با تأکید بر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست:پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط جوی مطلع شوند.در محورهای بارانی و برفی، سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب را رعایت کنند.از تجهیز خودروی خود به زنجیر چرخ، تجهیزات ایمنی و سوخت کافی اطمینان حاصل کنند.از تردد غیرضروری در محورهای کوهستانی و دارای بارش خودداری کرده و حتماً توصیه‌های پلیس راه را جدی بگیرند.