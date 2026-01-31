به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، میگوئل دیاز کانل، رئیس جمهور کوبا تاکید کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلاش دارد این کشور را از لحاظ اقتصادی تحت فشار قرار دهد.

وی اضافه کرد: اقدامات اقتصادی ترامپ علیه کوبا به بهانه های دروغین و پوچ صورت می گیرد. وی قصد دارد با اعمال تعرفه های گمرکی علیه کشورهایی که ارتباطات نفتی با کوبا دارند اقتصاد این کشور را هدف قرار دهد.

لازم به ذکر است که ترامپ به تازگی دستور اعمال تعرفه های گمرکی بیشتر علیه کشورهای مذکور را امضا کرده است.

روز گذشته نیز برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا در واکنش به تهدیدات آمریکا از فعال شدن «وضعیت اضطراری بین‌المللی» خبر داد.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: وضعیت مربوط به دولت آمریکا، تهدیدی غیرمعمول و فوق‌العاده است که علیه امنیت ملی و سیاست خارجی همه کشورها، صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می رود.