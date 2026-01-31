افشای ارتباط عمیق میان ایهود باراک با مجرم جنسی معروف آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، اسناد منتشر شده از سوی وزارت دادگستری آمریکا طی روز گذشته نشان می دهد که ایهود باراک نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی و همسرش نیلی برییل چندین بار در آپارتمانی در نیویورک اقامت داشتند که متعلق به جفری اپستین(مجرم جنسی) بوده است.

بر اساس این گزارش، درست است که پیشتر ارتباط باراک و همسرش با اپستین افشا شده بود اما ایمیل های منتشر شده در چارچوب پرونده وی از سوی وزارت دادگستری آمریکا بیانگر میزان نزدیکی باراک با این مجرم جنسی است.

در این گزارش آمده است که ایهود باراک ارتباط خود را با اپستین بعد از آن که وی به عنوان یک مجرم جنسی در سال 2008 شناخته شد حفظ کرد.

وی بعدها مدعی شد که در هیچ اقدامی غیر اخلاقی مرتبط با اپستین مشارکت نداشته است.

اسناد منتشر شده از سوی وزارت دادگستری آمریکا بیانگر ارتباط میان این میلیاردر آمریکایی مجرم با شخصیت های سیاسی این کشور به ویژه دونالد ترامپ است.