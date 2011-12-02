لزوم خرافه زدایی از مراسم حسینی/ 22 مبلغ مذهبی به ابرکوه اعزام شد

حجت‌ الاسلام محمد پور قیومی در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم احیای عملی دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر تاید کرد.

وی افزود: این دو فریضه بزرگ مورد تأکید اسلام و از جمله اهداف بزرگ قیام حسینی است.

پورقیومی یادآور شد: هر چه در زمینه رعایت دستورات الهی تلاش کنیم خود را به آرمان های حضرت امام حسین (ع) نزدیکتر کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه ویژگی های مربوط به حضرت امام حسین (ع)، عرض ارادت ها و عزاداری مربوط به آن حضرت منحصر به فرد است، بر لزوم خرافه زدایی و پرهیز از آلوده شدن مراسم و مجالس عزاداری همچنین مسائلی که موجبات وهن اسلام و اهل بیت (ع) است تاکید کرد.

پورقیومی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: همزمان با دهه محرم، 22 مبلغ خواهر و برادر به ابرکوه اعزام شده اند .

وی افزود: اعزام این مبلغان به منظور اقامه نماز جماعت و نشر احکام و معارف اسلامی در این دهه با عظمت است .

پورقیومی بیان داشت: این مبلغان و روحانیان از حوزه علمیه قم به شهرستان ابرکوه اعزام شده اند و به مدت 13 روز در مناطق مختلف شهری و روستایی به فعالیت می پردازند.