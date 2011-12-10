تولید مرغ گوشتی 42 روزه در آذربایجان شرقی/ بازنگری در روشهای تولید مرغ

به گزارش خبرگزاری مهر، بهراد زندیه در حاشیه جلسه شورای مدیران ارشد سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه اقدامات اساسی جهت تولید مرغ 42 روزه در استان صورت پذیرفته است، گفت: روشهای تولید مرغ گوشتی مورد بازنگری کلی قرار گرفته و در راستای اجرای دقیق برنامه هدفمند کردن یارانه ها و استفاده بهینه از منابع موجود در جهت ارتقای سطح کمی و کیفی تولید و پایین آوردن قیمت تمام شده، تولید مرغ گوشتی 42 روزه با همکاری اداره کل دامپزشکی و معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان و همراهی تولیدکنندگان مرغ گوشتی اجرایی می شود.

وی افزایش دوره جوجه ریزی از 3.5 دوره به شش دوره در سال و افزایش تراکم گله از 10 قطعه به 13 قطعه در هر متر مربع در سالن پرورش را از جمله مزایای تولید مرغ گوشتی 42روزه برای بهره برداران و تولیدکنندگان عنوان کرد.

زندیه افزود: کاهش مصرف دان، بهبود ضریب تبدیل غذایی از 2.3 به 1.8، کاهش سوخت تا 30 درصد و کاهش هزینه های تولید از پنج تا 10 درصد از دیگر مزایای این طرح در صورت مبادرت تولید کنندگان به تولید و ارائه گوشت مرغ 42 روزه خواهد بود.

بهراد زندیه با بیان اینکه بیماری های اصلی مرغ ها بعد از 42 روزگی بروز یافته و مصرف دارو نیز بعد از این مدت انجام می شود، ادامه داد: هرچه عمر مرغ بیشتر شود در نتیجه وزن آن بزرگتر بوده و احتمال بیماری و بقایای دارویی در آن بیشتر خواهد بود.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی با بیان اینکه در صورت فرهنگ سازی مناسب در راستای استفاده از مرغ های کوچکتر علاوه بر تامین سلامتی مردم، گام بزرگی در راستای توسعه اقتصادی برداشته می شود، افزود: مصرف کنندگان باید متوجه باشند که در دوره 48 روزه پرورش مرغ در استان معمولاً هر قطعه طیور تا دو کیلو و 700 گرم وزن می گیرد و در طرح پرورش 42 روزه، وزن گیری تا یک کیلو و 800 گرم است.

وی بابیان اینکه در صنعت دامپروری، مصرف غیرضروری و غیرکار‌شناسی آنتی بیوتیک‌ها باعث افزایش هزینه‌های تولید و کاهش ارزش غذایی طیورکشتاری خواهد شد، ادامه داد: این دارو‌ها می‌تواند در گوشت و شیر باقی بماند و با مصرف مواد غذایی با منشاء دامی وارد بدن انسان شود و مخاطراتی را برای سلامت او به وجود آورد.

مدیرکل دامپزشکی استان با بیان اینکه بارها از مرغداران خواسته شده است که بدون تجویز دامپزشک در درمان بیماری‌های دام و طیور از آنتی بیوتیک‌ها استفاده نکنند، تصریح کرد: دامپزشکان نیز حتماً باید اصول فنی تجویز را رعایت کنند و در صورتیکه واقعاً به استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها نیاز باشد، حتماً از آنتی‌بیوتیک‌های اختصاصی استفاده کنند.