نکونام: ایران فرصت دیگری به دیپلماسی داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله نکونام سفیر جمهوری اسلامی ایران در برزیل در سخنرانی خود به مناسبت چهل و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و روز ملی جمهوری اسلامی ایران، در جمع مقامات وزارت امور خارجه برزیل، سفرای کشورهای مختلف مقیم برزیل، جمعی از ایرانیان مقیم، رهبران جامعه مسلمانان برزیل و نمایندگانی از حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و رسانه‌ای اظهار کرد: چهل و هفت سال پیش در چنین روزهایی، مردم ایران، تحت رهبری امام خمینی، علیه دیکتاتوری حاکم و مورد حمایت ایالات متحده و غرب، قیام و جمهوری اسلامی ایران را بر اساس اراده و انتخاب خود تأسیس کردند.

سفیر کشورمان در برزیل سال ۲۰۲۵ را سالی پر چالش‌ دانست که به رغم سیاست فشار حداکثری ایالات متحده، جمهوری اسلامی ایران به منظور نشان دادن حسن نیت، وارد مذاکرات غیرمستقیم در حوزه مسائل هسته‌ای شد، که به دنبال برگزاری پنج دور مذاکرات و توافق برای شروع دور ششم، تجاوز جنایت کارانه نظامی رژیم صهیونیستی، با مشارکت ایالات متحده، علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت که بدین ترتیب جنگی دوازده روزه در تاریخ درگیری‌های دوره معاصر در جهان ثبت شد.

نکونام افزود: در آغاز سال ۲۰۲۶ نیز پس از آغاز برخی اصلاحات اقتصادی در ایران، اعتراضات مسالمت‌آمیز فعالان اقتصادی، با تحریک خارجی و دخالت غیر مسئولانه مقامات ایالات متحده و رژیم اسرائیل و در نقض آشکار قوانین بین‌المللی، منشور سازمان ملل متحد و اصل عدم دخالت در امور داخلی کشورهای مستقل به اقدامات خشونت‌آمیز تبدیل شد.

سفیر کشورمان در ادامه با اشاره به آسیب های وارده در خلال این اغتشاشات به پرسنل نیروی انتظامی، غیرنظامیان، تأسیسات عمومی، پزشکی و مذهبی، شهادت و جراحت تعداد قابل توجهی از پرسنل نیروی انتظامی را نشانه‌ای آشکار از خویشتن‌داری مقامات امنیتی از یکسو و سطح بالای خشونت به کار گرفته شده توسط عناصر تروریستی دانست.

نکونام در ادامه سخنرانی خود در جمع میهمانان روز ملی کشورمان با حضور مقامات وزارت امور خارجه برزیل و دیپلماتهای مقیم و برای تبیین تحولات اخیر رخ داده در داخل کشور افزود: دولت جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر مسئولیت خود برای محافظت از شهروندان و حفظ امنیت ملی، ضمن احترام کامل به حقوق بشر و حق تجمع مسالمت‌آمیز، با خویشتن‌داری و مسئولیت‌پذیری عمل کرد و سناریوهای بی‌ثبات‌سازی طراحی‌شده از خارج را خنثی و امنیت و ثبات را به طور کامل به محیط کشور باز گرداند.

سفیر کشورمان در تبیین روند اخیر از سرگرفته شده در زمینه مذاکرات هسته ای نیز افزود: امروز، جمهوری اسلامی ایران، علیرغم انحراف طرفهای مقابل از روند مذاکرات، فشارهای نظامی، سیاسی و رسانه‌ای مداوم و در پاسخ به تشویق دوستان ایران در منطقه، تصمیم گرفته است در حالی که قاطعانه بر دفاع از حاکمیت و امنیت ملی خود تاکید می‌کند، فرصت دیگری به دیپلماسی داده تا تعهد پایدار خود به راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز را بار دیگر نشان دهد.

نکونام همچنین در بخشی از سخنرانی خود با اشاره به تحولات تلخ در حال وقوع در سرزمینهای اشغالی و نسل کشی آشکار و غیرقابل انکار اهالی غزه توسط رژیم صهیونیستی با حمایت برخی قدرت‌ها، به قتل عام بیش از هفتاد هزار غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان در غزه پرداخت و حملات نظامی رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه، از جمله لبنان، سوریه، ایران، یمن و قطر را دلیلی بر جایگاه بی ثبات ساز این رژیم در غرب آسیا ارزیابی کرد.

سفیر کشورمان تحریم‌های اقتصادی، یکجانبه‌گرایی و اقدامات قهری را تضعیف کننده قوانین بین‌المللی دانست و بر لزوم بازگشت به چندجانبه‌گرایی و تقویت نهادهای بین‌المللی برای مدیریت بحران‌ها و تضمین عدالت بین‌المللی تاکید کرد.

روابط دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و برزیل، با بیش از صد و بیست سال قدمت، از دیگر موضوعات طرح شده در سخنرانی سفیر کشورمان در برزیل بود که طی آن بر اهمیت توسعه همکاری ها در زمینه‌های مختلف از جمله در بخشهای اقتصادی و تجاری تاکید و از جمله، بهره برداری از فرصت‌های ناشی از توافق‌نامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و موقعیت استراتژیک ایران در حمل و نقل و ترانزیت و مناطق آزاد ایران از جمله بندر چابهار برای تسهیل دسترسی برزیل به بازارهای اوراسیا مورد اشاره قرار گرفت.

نکونام همچنین، مراتب قدردانی دولت جمهوری اسلامی ایران از دولت برزیل به خاطر ریاست موفقیت‌آمیزش بر بریکس در سال ۲۰۲۵ را ابراز داشت.