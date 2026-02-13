طی۷ماه گذشته چندین پیش نویس سندهمکاری بین ایران واروگوئه تبادل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجنبی بنی اسد سفیر کشورمان در اروگوئه در مراسم چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی طی سخنانی گفت: مایه افتخار است که در چهل‌وهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، میزبان شما عزیزان هستم. مراتب سپاس و قدردانی خود را از حضور مقامات محترم کشور میزبان، سفرا و رؤسای محترم نمایندگی‌های دیپلماتیک، و شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و همه میهمانان گرامی ابراز نمایم.

وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران میراث دار فرهنگ و تمدن ایران است. تمدنی که بر بستر فلات ایران به عنوان یکی از کهن‌ترین گهواره‌های تمدن بشری و محل تلاقی راه‌های تجاری، فرهنگی و انسانی از روزگار باستان بوده است. جایی که شهرنشینی، کشاورزی پیشرفته، دادوستد گسترده و تعامل میان جوامع مختلف، بستری فراهم کرده که در آن، فرهنگ ایرانی بالیده و هنرهای گوناگون، از معماری و شعر و ادب گرفته تا موسیقی و نقاشی به بلوغ رسیده‌ است.

سفیر کشورمان در اروگوئه گفت: انقلاب اسلامی ایران نیز، تجلی اراده ملتی بود که در سال ۱۳۵۷ با اتکا به ایمان، هویت تاریخی و خواست استقلال‌طلبانه خود، بر دیکتاتوری وابسته و رژیمی که منافع بیگانگان را بر اراده مردم ترجیح می‌داد، پیروز شد.

بنی اسد افزود: در طول پنج دهه گذشته، جمهوری اسلامی ایران علیرغم تحولات پیچیده منطقه‌ای و بین‌المللی، توانسته است با اتکا به ظرفیت‌های بومی، انسجام اجتماعی و نیروی انسانی توانمند، دستاوردهای قابل توجهی را در عرصه‌های علم و فناوری، اقتصاد و تولید و خدمات اجتماعی به ثبت برساند.

وی افزود:پیشرفت‌های مهم در فناوری‌های نوین و حوزه سلامت، رشد تولید صنعتی، افزایش صادرات غیرنفتی، تقویت پایه‌های مالیاتی، خودکفایی گسترده در تولید دارو، پیشرفت طرح‌های ملی مسکن، بهبود دسترسی به آب شرب و گسترش زیرساخت‌های ارتباطی، در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نقش مؤثری ایفا کرده است.

سفیر کشورمان در اروگوئه خطاب به حاضران گفت: امروز، جمهوری اسلامی ایران کشوری مقاوم و رو به پیشرفت است که با تکیه بر مردم و ایمان، به مسیر برگزیده خود با اطمینان به راه پیشرفت و تعالی ادامه خواهد داد.

این مسئول افزود: در عرصه سیاست خارجی، جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر سیاست خارجی متوازن، دیپلماسی پویا و تعامل هوشمند، مسیر گسترش روابط با همسایگان، قدرت‌های نوظهور و عضویت فعال در سازمان‌های مهم منطقه‌ای و بین‌المللی را دنبال کرده است. جمهوری اسلامی ایران خود را بازیگری مسئول، مستقل و اثرگذار در منطقه و جهان می‌داند و همواره از گفت‌وگو، چندجانبه‌گرایی و همکاری برای تأمین صلح، ثبات و توسعه پایدار حمایت کرده است.

وی گفت: سال گذشته سالی پرفراز و نشیب برای جمهوری اسلامی ایران بود. علیرغم فشار حداکثری و رویکرد قلدرمآبانه برخی قدرتهای بزرگ، جمهوری اسلامی ایران برای نشان دادن حسن نیت خود، وارد گفت‌وگو در خصوص موضوعات هسته‌ای شد. با این حال، در شرایطی که پنج دور گفت‌وگو برگزار و برای دور ششم نیز توافق شده بود، شاهد تجاوز نظامی علیه ایران بودیم که منجر به وارد آمدن خسارات انسانی و اقتصادی شد.

بنی اسد اظهار داشت: اکنون نیز جمهوری اسلامی ایران با کارزارهای همزمان نظامی، سیاسی و رسانه‌ای از سوی متجاوزان مواجه است. جمهوری اسلامی ایران همان‌طور که در دفاع از حاکمیت و امنیت ملی خود جدی و قاطع عمل خواهد کرد، در استفاده از مسیر دیپلماسی برای تأمین منافع ملت ایران و صیانت از صلح و امنیت منطقه‌ای ثابت‌قدم است. اصل بنیادین دیپلماسی، احترام به حاکمیت ملی و منافع متقابل است؛ بنابراین مذاکره‌ای که با تهدید و قلدری و مطالبه امتیازهای یکسویه و نامشروع باشد نمی‌تواند کارساز باشد. رمز قدرت جمهوری اسلامی ایران در توان ایستادگی در برابر زورگوئی، تهدید و سلطه طلبی است. مذاکره ای کارساز است که شرافتمندانه و از موضع برابر و با احترام متقابل و بر اساس منافع متقابل باشد.

وی گفت:آمریکای لاتین در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران جایگاه ممتازی دارد. دولت متبوع من قصد دارد همکاری های خود را با کشورهای آمریکای لاتین توسعه و تقویت نماید.

این مسئول افزود: اروگوئه یک کشور مهم الهام بخش با ظرفیت های بی نظیر در منطقه آمریکای لاتین است و ایران نیز دارای ظرفیت های عظیم اقتصادی است. علاوه بر این جمهوری اسلامی ایران و جمهوری شرقی اروگوئه بیش از یکصد و بیست سال روابط پاک و دوستانه با هم داشته اند که این امر سرمایه ارزشمندی برای توسعه روابط فیمابین بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل است. این روابط دوستانه در ۴۰ سال گذشته طیف وسیعی از همکاری های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و پارلمانی و همکاری در سطح بین المللی را در بر گرفته است.

بنی اسد اظهار کرد:در دوره جدید نیز برنامه ریزی های لازم در پایتخت های دو کشور انجام شده و سفرا ماموریت یافته اند این برنامه ها را عملیاتی کنند. بر این اساس در هفت ماه گذشته پیش نویس چندین سند در حوزه همکاری های علمی، فرهنگی، ورزشی، کشاورزی و دام پروری تبادل شده و مذاکرات آن در حال نهایی شدن است. همچنین اقدامات موثری در جهت توسعه روابط اقتصادی از جمله فراهم ساختن الزامات حقوقی و بهداشتی واردات برنج از اروگوئه انجام شده که امیدواریم به زودی اولین محموله برنج از بندر مونته ویدئو به بنادر ایران در خلیج فارس و دریای عمان صادر شود.