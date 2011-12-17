جام فجر با پیشینه طولانی اما فراموش شده/ بیستمین دوره نه اولین!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پیروزی انقلاب اسلامی برگزاری جام فجر ایران در رشته تنیس روی میز همانند رشته های دیگر آغاز شد. اگر چه در برخی سالها با وقفه مواجه شد اما تاکنون 19 دوره از این رقابتها برگزار شده است.

مسابقات بین المللی تنیس روی میز جام فجر طی سالهای 1999، 2000 و 2005 ضمن ثبت در تقویم فدراسیون جهانی دارای رنکینگ برای ورزشکاران شرکت کننده هم بود با همه اینها از سوی فدراسیون تنیس روی میز کشورمان از برگزاری دوره جدید مسابقات بین المللی جام فجر تحت عنوان "اولین دوره" یاد شده است!

در هر صورت این بیستمین دوره مسابقات بین المللی تنیس روی میز جام فجر است که از روز یکشنبه در آکادمی بین المللی مجموعه انقلاب آغاز خواهد شد. در این دوره از رقابتها 6 کشور مجارستان، بلاروس، قزاقستان، آذربایجان، پاکستان و ترکمنستان حضور دارند.

از کشورمان نیز 4 تیم در دوره جدید مسابقات بین المللی تنیس روی میز جام فجر شرکت خواهند داشت. بازیکنان شرکت کننده در این مسابقات به این شرح هستند.

تیم A : نوشاد عالمیان، نیما عالمیان، محمدرضا اخلاق پسند، پوریا عمرانی

تیم B: مهران احدی، واحد مالمیری، افشین نوروزی، محمد فرقدانی و میدیا لطف الله نسبی

تیم C: امین میر الماسی، حمیدرضا طاهرخانی، مسعود یعقوبی، روح الله شیشه گرها و هادی سبحی

تیم D: علیرضا ملارجبی، محمد علی رویین تن، میعاد لطفی، سجاد حسینی، محمد امین هنطه

مسابقات بین المللی تنیس روی میز جام فجر در سه بخش انفرادی، دوبل و تیمی برگزار می شود. علاوه بر تیم های ایرانی شرکت کننده، 20 بازیکن از کشورمان نیز در بخش انفرادی و دوبل این رقابتها شرکت می کنند. برای این دوره از مسابقات 7 هزار و 500 دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.