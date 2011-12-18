جندالشیطان دیگر قدرت عملیات ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی پیش ازظهر یکشنبه در حاشیه همایش فرماندهان پلیس مرزبانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اقدامات مرزبانی در پنج سال گذشته بسیار مطلوب است و کار خود را با تمرکز روی مرزهای شرقی و مبارزه با قاچاقچیان و تروریسم ادامه دادیم. با تقویت امکانات کنترلی و اپتیکی به نتایج مطلوبی رسیدیم و استانهای شرقی کشور تا حد زیادی امن است.

وی افزود: اعتبارات مرزی باید افزایش قابل توجهی یابد تا به اهداف پیش رو دست یابیم. خرید تجهیزات و استحکامات مستلزم هزینه است. هم اکنون همه ظرفیت ها در نیروی انتظامی آماده است تا کنترل مرزها در برنامه پنجم توسعه از 80 درصد نیز فراتر رود.

فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد وضعیت رفاه مرزنشینان گفت: رفاه مرزنشینان که از مبادلات مرزی نفع می برند نباید مخدوش شود اما مبادلات مرزی باید قانونمند شود. مرزنشینان بهترین مرزیاران هستند.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص کنترل هوایی مرزها و ورود پرنده های دشمن به کشور گفت: کنترل مرز وظیفه قرارگاه پدافند خاتم الانبیا ارتش است و پلیس تنها کنترل چشمی دارد. سیستم های پلیس با پدافند هوایی مرتبط است و هر چرا که به صورت چشمی ببینیم کنترل کرده و اطلاع می دهیم.

وی به فعالیت عراق و ترکیه برای مبارزه با تروریسم در مرزهای غربی اشاره و تاکید کرد: ترکها در مبارزه با گروههای تروریستی همکاری خوبی داشته اند و با الگوبرداری از پلیس ایران اقدامات مشابهی را انجام می دهند. همچنین اقلیم کردستان عراق و دولت این کشور در مبارزه با پ.ک.ک و پژاک اقدامات خوبی را انجام داده است. سپاه پاسداران با ایجاد راههای مرزی مرز غرب کشور را کنترل می کند. سعی می کنیم در سال آینده با گسترش مرزبانی کنترل مرزهای غربی را نیز برعهده بگیریم.

احمدی مقدم ادامه داد: در شرق کشور نیز گروهک جندشیطان قدرت عملیاتی ندارند و اقدامات مرزبانی بسیار موثر واقع شده و ضریب امنیتی بالا رفته است.

در ادامه حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص اظهارات مقامات آذربایجانی مبنی بر ورود مواد مخدر از ایران به این کشور اظهار داشت: حرفهایی که برخی از مسئولان جمهوری آذربایجان در این باره می زنند تنها خوراک خبری داخلی برای افکار عمومی خودشان است. در بحث مواد مخدر این کشورها نقش موثری ندارد ضمن اینکه در گزارشهای سازمان ملل اذعان دارد که ایران در بحث مبارزه با مواد مخدر هزینه های زیادی را داده است. دادن 15 هزار شهید و مجروح بخشی از هزینه های کشور در این حوزه است. ضمن اینکه با انسداد مرزهای شرقی کشور شاهد کاهش ورود مواد مخدر هستیم.