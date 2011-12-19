افزایش 38 درصدی بیماران نیازمند به پیوند کلیه در خراسان شمالی

مهری فرشاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی سال جاری شمار بیماران نیازمند به پیوند کلیه در استان به 180 نفر رسیده است، در حالیکه شمار آنان در سال گذشته 130 نفر بوده است.

وی تصریح کرد: این بیماران در سنین 30 تا 50 ساله هستند.

وی تاکید کرد: در صورتیکه بیماران کلیوی، مشکلات فشار خون و دیابت خود را جدی نگیرند، بیماری آنان به مراحل حادی شامل نارسایی کلیه و از بین رفتن این عضو نیز پیش روی می کند.

علاوه بر این، فرشاد به اتفاق 15 مرگ مغزی در استان طی سال جاری نیز اشاره داشت و گفت: در همین راستا، به منظور پیوند اعضای آنان، رضایت خانواده پنج بیمار مرگ مغزی اخذ شد، این در حالی است که در این میان سه فرد مرگ مغزی قبل از اهدای عضو فوت شدند.

وی همچنین یادآور شد: این دانشگاه به منظور فرهنگسازی در زمینه اهدای اعضای افراد دچار مرگ مغزی شده، فرمهایی را توزیع می کند که در همین راستا طی شش ماه نخست سال جاری 400 فرم و در سال گذشته نیز یک هزار فرم توسط داوطلبان پر شد.