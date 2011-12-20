طرح آمارگیری از خانواده های تحت حمایت کمیته امداد استان البرز اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات کمیته امداد استان البرز با بیان این مطلب گفت: مقرر شده که مرحله سوم طرح آمارگیری از ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد البرز اجرا شود.

رحمان هاشمی ادامه داد: این امر با توجه به تصویب و ابلاغ مربوطه صورت گرفته و اقدامات مورد نیاز به دنبال آن انجام می شود.

وی عنوان کرد: در این راستا ماموران آمارگیری آمار و اطلاعات صحیح خانواده های تحت حمایت را احصا و جهت بهره برداری و برنامه ریزی آینده کمیته امداد در اختیار متولیان قرار می دهند.

آمار و اطلاعات پس از جمع بندی و نتیجه گیری در دسترس مدیران قرار می گیرد

مدیر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات کمیته امداد استان البرز اضافه کرد: آمار و اطلاعات پس از جمع بندی و نتیجه گیری جهت کمک به تصیمات مدیریتی در دسترس مدیران امداد قرار می گیرد.

این مسئول اظهار داشت : براین اساس حدود یک سوم از ادارات تابعه امداد استان البرز به عنوان جامعه هدف آمارگیری انتخاب شده اند.

هاشمی افزود: از کل مددجویان کمیته امداد از منطقه یک کرج 205 خانوار و از مدیریت شهرستان نظر آباد 119 خانوار جهت تکمیل پرسشنامه طرح فوق انتخاب شده اند.

مدیر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات کمیته امداد استان البرز گفت: طبق برنامه ریزی ها مدت زمان اجرای طرح آمارگیری 15 روز است.

این مسئول اضافه کرد: کلیه طرحهای فقرزدایی، اطلاعات تحلیلی و نمودارهای علمی جهت تصمیم گیری های با ضریب دقت و اطمینان بالا در اختیار رده های مختلف مدیریتی قرار می گیرد.